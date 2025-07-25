Ufkunuz Açılacak: Gelmiş Geçmiş En İyi 15 Kişisel Gelişim ve Motivasyon Filmi
Kişisel gelişim her insan için oldukça önemli. Zira eğitim ve öğrenme hayat boyu devam ediyor. Her öğrendiğimiz yeni bilgide, kendimizi geliştirdiğimiz her konuda daha iyi şeyler yapabilme, faydalı olmabilme ve fark yaratabilme üzerine kendimizi olayların ortasında buluyoruz. Bu nedenle kişisel gelişim ve motivasyon mihenk taşı niteliğinde.
Biz de sizler için azim, başarı öyküsü içeren, motive edici, umut ve ders veren kişisel gelişim ve motivasyon filmlerini bir araya getirdik. Kişisel gelişim için ne yapmalıyım diyorsanız bu filmleri izleyerek başlayabilirsiniz.
Şimdiden iyi seyirler dileriz!
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Forrest Gump (1994)
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Catch Me If You Can (2002)
The Pursuit of Happyness (2006)
3 Idiots (2009)
The Social Network (2010)
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The Internship (2013)
Whiplash (2014)
Steve Jobs (2015)
The Big Short (2015)
The Founder (2016)
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Soul (2020)
King Richard (2021)
A Man Called Otto (2022)
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (2022)
The Swimmers (2022)
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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