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Lansinoh, Sleepy, Fisher Price: Anne-Bebek Ürünlerinin En Sevilen Markalarında İndirimler Başladı

etiket Lansinoh, Sleepy, Fisher Price: Anne-Bebek Ürünlerinin En Sevilen Markalarında İndirimler Başladı

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 16:54

Göğüs ucu kreminden oto koltuğuna, eğitici oyuncaklardan bebek bezine. Anne bebek ürünlerinde en güvenilir markalarda indirimler başladı. Fırsatı kaçırmamak için hemen içeriğimize göz atmayı unutmayın.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.01.2025 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Chicco Youniverse Fix 123 Bebek Oto Koltuğu (1-12 Yaş)

Chicco Youniverse Fix 123 Bebek Oto Koltuğu (1-12 Yaş)

12 yıl boyunca kullanabileceğiniz ve yolculuklarda ailenizin en önemli bireyinin güvenli ve konforlu şekilde seyahat etmesi için tasarlanan bir ürün.

İndirimli fiyatı şu anda 11.883 TL.

Chicco Youniverse Fix 123 Bebek Oto Koltuğu (1-12 Yaş)

'Yüksekliği diğer 9-36 ürünlere göre daha iyi. Oğlumuzun yolculukta dışarıyı seyredebilmesi gayet rahat ettiriyor. Başlık kısmının her iki yandan geniş olması da gayet iyi . Başka marka ürünlerde çocuğun kafası koruyucu plakalar arasında kayboluyordu ve bu durum çocuğu sürekli rahatsız ediyordu. Güvenlik açısından bende bir tereddüt yaratmadı. İsofix bağlantısı ve sallantı önleyici top tether bağlantısı gayet iyi . Kumaş kalitesi de tatmin edici düzeyde.'

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Fisher Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

Fisher Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

4 farklı oyun modu bulunur ve yaşa Göre Gelişim teknolojisi sayesinde, bebeğiniz büyüdükçe, eğitici içerik bebeğinizin yaşına ve gelişim seviyesine uygun olarak değişir:

İndirimli fiyatı 2337 TL.

Fisher Price Delüks Piyanolu Jimnastik Merkezi

'Bebeğimin 3. aydan itibaren ilgisini çekmeye başladı. 5. aydayız hala ilgisi devam ediyor.'

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Prima Aktif Bebek Bebek Bezi 5 Beden 25'li Fırsat Paketi

Prima Aktif Bebek Bebek Bezi 5 Beden 25'li Fırsat Paketi

İndirimde stoklamalık!

Esnek kenarlar sayesinde mükemmel kavrama sağlar ve gece boyu kuruluğa yardımcı olur.

Fiyatı indirimde 249 TL.

Prima Aktif Bebek Bebek Bezi 5 Beden 25'li Fırsat Paketi

'İndirimden yakalarsanız kapın gitsin.'

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Lansinoh Göğüs Ucu Kremi

Lansinoh Göğüs Ucu Kremi

Acıyan  göğüs uçlarına elveda.

Emzirmeden önce silinmesi gerekmediği için annelere büyük kolaylık sağlayan bir ürün.

Fiyatı indirimde 349 TL.

Lansinoh Göğüs Ucu Kremi

'Ürün güzel, çok küçük ama yeterli geliyor çok kullanan biri değilseniz. Zaten çok etkili bir krem işe yarıyor ilk kullanımda bile. Emzirmeye de etkisi yok güvenliymiş.'

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti

Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti

10 aylıktan 3 yaşına kadar bebeğinizle birlikte büyümek için tasarlanmıştır.Bebeğiniz büyüdükçe kullanımı güvenli ve sağlıklı bir hale getirebilmek için Liki’nin işlevsel ürün aşamaları arasında geçiş yapmanız yeterlidir.

İndirimli fiyatı 14.419 TL.

Doona Liki Trike Tek Parça Katlanır 3 Tekerlekli Bebek Bisikleti

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bright Starts Bounce Bounce Baby 2'si 1 Arada Aktivite Zıplatıcı ve Masa

Bright Starts Bounce Bounce Baby 2'si 1 Arada Aktivite Zıplatıcı ve Masa

Bebek büyüdükçe, bebeğin ayakta oynaması için bir masa oluşturmak için koltuk çıkarılabilir. Koltuğu oyuncak saklama çantamızla değiştirin ve oyun seanslarının kaotik bir karmaşayla sonuçlanmasına son verin. Bu eğlenceli palmiye bahçesindeki 7 interaktif oyuncağı, dönen yusufçuk ve ayna salyangozunu tüm çocuklar çok sevecek. Tüm aktiviteleri sayesinde bebeğinizi eğlendirmek hiç olmadığı kadar kolay olacak.

İndirimli fiyatı 4899 TL.

Bright Starts Bounce Bounce Baby 2'si 1 Arada Aktivite Zıplatıcı ve Masa

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Uni Baby Hassas Dokunuş Islak Mendil

Uni Baby Hassas Dokunuş Islak Mendil

Ek gıdaya başlayan bebeğinizin bez bölgesi daha hassas ve tahrişe yatkın hale gelebilir. 'Uni Baby Hassas Dokunuş Islak Mendil', ek gıdaya başlayan bebeklerin hassas cildine uygun olarak üretildiği için bebeğinizin cildini tahriş etmez.

İndirimli fiyatı 503 TL.

Uni Baby Hassas Dokunuş Islak Mendil

'Kampanyadayken aldım sürekli kullandığımız bir ürün herkese tavsiye ederim.'

İndirimli anne-bebek ürünlerinin hepsine bakmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Infantino - Flip Breathable 4-in-1 Taşıyıcı

Infantino - Flip Breathable 4-in-1 Taşıyıcı

Bu çok yönlü bebek taşıyıcı, bebeğinizi 4 farklı pozisyonda taşımanıza olanak tanır.

Ayrıca nefes alabilen örgü kumaştan üretildiği için, sizi ve bebeğinizi her mevsim serin ve rahat tutar.

İndirimli fiyatı 1839 TL.

Infantino - Flip Breathable 4-in-1 Taşıyıcı

'Kolik bir bebeğim var. İlk 3 ay her gün bunda uyudu. Ten teması için de ideal. Kaliteli ve ayarlanabilir olması çok güzel. Birkaç kullanım sonrası eliniz alışıyor.'

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Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı

Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı

Isırmalara dirençli yarı yumuşak uca sahip olan alıştırma bardağının rengi asorti olarak gönderilmekte.

Ama zaten iki rengi de çok tatlı!

İndirimli fiyatı 335 TL.

Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı

'Gayet sağlam ve büyüklüğü 1 yaş için ideal bence. Sadece içteki silikon tıpa gibi şeye dikkat etmezseniz benim gibi çantanızdan şırıl şırıl su aktığını görürsünüz:) çantanıza koymadan önce mutlaka kontrol edin, kızım sürekli yere düşürdüğü için yerinden oynamış. Onun haricinde kesinlikle akıtmıyor. Emme başlığı da istediği kadar ısırsın bir şey olmuyor, biraz sert bir yapısı var. Tavsiye ediyorum. Uygun fiyat için de Amazon'a teşekkürler.'

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Baby Einstein Cal's First Melodies Magic Touch Ahşap Piyano Müzikli Baby Oyuncağı

Baby Einstein Cal's First Melodies Magic Touch Ahşap Piyano Müzikli Baby Oyuncağı

6-36 ay arası çocuklar için hem eğitici hem de çok eğlenceli bir oyuncak.

2 enstrüman (piyano, çocuk ksilofon) ve 2 hayvan sesi (köpek, kedi) bulunuyor.

İndirimli fiyatı 999 TL.

Baby Einstein Cal's First Melodies Magic Touch Ahşap Piyano Müzikli Baby Oyuncağı

'Çocuğunuzun gelişim düzeyine göre değişir fakat benim kızım 30 aylık çok eğleniyor kafasına göre çalıyor. 3 farklı şarkı var renklerle notları eleştirdiği ilerleyen süreçte kullanır. Kedi ve köpekli nota yapmışlar çok eğlendi çocuklarım. Baya kaliteli eğitici ve eğlenceli bir oyuncak tavsiye ederim.'

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Selen Simsek
Selen Simsek
Onedio Üyesi
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