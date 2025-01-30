Lansinoh, Sleepy, Fisher Price: Anne-Bebek Ürünlerinin En Sevilen Markalarında İndirimler Başladı

Isırmalara dirençli yarı yumuşak uca sahip olan alıştırma bardağının rengi asorti olarak gönderilmekte.

Ama zaten iki rengi de çok tatlı!

İndirimli fiyatı 335 TL.

Chicco Yarı Yumuşak Uçlu Alıştırma Bardağı

'Gayet sağlam ve büyüklüğü 1 yaş için ideal bence. Sadece içteki silikon tıpa gibi şeye dikkat etmezseniz benim gibi çantanızdan şırıl şırıl su aktığını görürsünüz:) çantanıza koymadan önce mutlaka kontrol edin, kızım sürekli yere düşürdüğü için yerinden oynamış. Onun haricinde kesinlikle akıtmıyor. Emme başlığı da istediği kadar ısırsın bir şey olmuyor, biraz sert bir yapısı var. Tavsiye ediyorum. Uygun fiyat için de Amazon'a teşekkürler.'