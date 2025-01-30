Devrim Özkan ve Bige Önal'ın Başrollerini Paylaştığı Her Şey Yolunda Filminin Çekimleri Başladı!
Devrim Özkan ve Bige Önal'ın Başrollerini Paylaştığı Her Şey Yolunda Filminin Çekimleri Başladı!
Ahmet Kapucu’nun yazıp yöneteceği “Her Şey Yolunda” filminin çekimleri İstanbul'da başladı. 2 kadının kötülüğe karşı verdiği aksiyon dolu mücadeleyi anlatan film bir banka soygunu sonrasında yaşananlara odaklanacak.
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Bige Önal'ın başrollerde oynayacağı Her Şey Yolunda filmiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Bir banka soygunu ve sonrasında yaşananları konu alan filmde, 2 kadının kötülüğe karşı verdiği aksiyon dolu mücadeleyi anlatılıyor.
Bora Cengiz, Serkan Kuru, Hacı Ahmet Ak ve Ozan Yiğit'in de rol aldığı filmin çekimlerinin başladığı duyuruldu.
Film, Prime Videoda yayınlanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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