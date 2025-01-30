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Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı!

Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı!

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2025 - 13:50

Fransa'nın Oscar Ödülleri olarak nam salan Cesar Ödülleri için adaylar açıklandı. 2025 Cesar Ödülleri'ne üç saatlik 'The Count of Monte Cristo, tam 14 dalda aday olarak damga vurdu. İşte 2025 Cesar Ödülleri'nin adayları...

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En iyi film

En iyi film

“The Count of Monte Cristo”

“Emilia Pérez”

“The Marching Band'

“Souleymane’s Story”

“Misericordia”

En iyi yönetmen

En iyi yönetmen

Gilles Lellouche - “Beating Hearts”

Matthieu Delaporte ve Alexandre de la Patellière - “The Count Of Monte Cristo”

Jacques Audiard - “Emilia Pérez”

Boris Lojkine - “Souleymane’s Story”

Alain Guiraudie - “Misericordia”

En iyi kadın oyuncu

En iyi kadın oyuncu

Adèle Exarchopoulos, “Beating Hearts”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Hafsia Herzi, “Borgo”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Hélène Vincent, “When Fall Is Coming”

En iyi erkek oyuncu

En iyi erkek oyuncu

François Civil, “Beating Hearts”

Benjamin Lavernhe, “The Marching Band”

Karim Leklou, “Jim’s Story”

Pierre Niney, “The Count of Monte-Cristo”

Tahar Rahim, “Monsieur Aznavour”

Diğer adaylıklar şu şekilde:

Diğer adaylıklar şu şekilde:

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Stéphane Demoustier - “Borgo”

Emmanuel Courcol ve Irène Muscari - “The Marching Band”

Boris Lojkine ve Delphine Agut - “Souleymane’s Story”

Alain Guiraudie - “Misericordia”

Louise Courvoisier ve Théo Abadie - “Holy Cow”

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Matthieu Delaporte ve Alexandre de la Patellière - “The Count Of Monte-Cristo”

Jacques Audiard - “Emilia Pérez”

Michel Hazanavicius ve Jean-Claude Grumberg - “The Most Precious Of Cargoes”

EN İYİ YENİ KADIN OYUNCU

Maïwène Barthelemy, “Holy Cow”

Malou Khebizi, “Wild Diamond”

Megan Northam, “Rabia”

Mallory Wanecque, “Beating Hearts”

Souheila Yacoub, “Planet B”

EN İYİ YENİ ERKEK OYUNCU

Abou Sangare, “Souleymane’s Story”

Adam Bessa, “Ghost Trail”

Malik Frikah, “Beating Hearts”

Félix Kysil, “Misericordia”

Pierre Lottin, “The Marching Band”

EN İYİ İLK FİLM

“Wild Diamond”, Agathe Riedinger

“Ghost Trail”, Jonathan Millet

“The Kingdom”, Julien Colonna

“A Little Something Extra”, Artus

“Holy Cow”, Louise Courvoisier

EN İYİ YABANCI FİLM

“Anora”, Sean Baker

“The Seed of The Sacred Fig”, Mohammad Rasoulof

“The Apprentice”, Ali Abbasi

“The Substance”, Coralie Fargeat

“The Zone Of Interest”, Jonathan Glazer

EN İYİ ANİMASYON

“Flow”, Gint Zilbalodis

“The Most Precious of Cargoes”, Michel Hazanavicius

“Savages”, Claude Barras

EN İYİ BELGESEL

“The Belle from Gaza”, Yolande Zauberman

“Bye Bye Tiberias”, Lina Soualem

“Dahomey”, Mati Diop

“Ernest Cole: Lost and Found”, Raoul Peck

“The Bertrand’s Farm”, Gilles Perret

“Madame Hofmann”, Sébastien Lifshitz

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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