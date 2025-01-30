Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı!
Fransa'nın Oscar'ı 2025 Cesar Ödülleri İçin Adaylar Açıklandı!
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En iyi kadın oyuncu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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