Quentin Tarantino Sinemaya Veda Ediyor: Son Filmi ile İlgili Üzücü Haber!
Quentin Tarantino Sinemaya Veda Ediyor: Son Filmi ile İlgili Üzücü Haber!
Kaynak: http://deadline.com/2025/01/quentin-t...
Quentin Tarantino’nun sinemaya veda etmeden önce çekeceği onuncu ve son filmi uzun süredir merak konusu. Ünlü yönetmen, daha önce The Movie Critic adlı projeyi duyurmuş ancak sonrasında bu fikirden vazgeçmişti. O günden bu yana yeni bir film için herhangi bir adım atmayan Tarantino, bu konuda aceleci davranmadığını söylüyor. Son olarak Sundance Film Festivali’nde yaptığı açıklamada, şu an ailesine ve üzerinde çalıştığı tiyatro oyununa odaklandığını belirtti. Sinemaya dönüşü hala ihtimal dahilinde olsa da, Tarantino şimdilik tiyatro sahnesinde kendini ifade etmeyi tercih ediyor.
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Quentin Tarantino’nun sinema kariyerindeki onuncu ve son filmi büyük bir merakla beklenirken, ünlü yönetmen bu konuda aceleci davranmadığını bir kez daha vurguladı.
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Yıllar önce, onuncu filminden sonra yönetmenliği bırakacağını açıklayan Tarantino, bir süre önce The Movie Critic adlı projeyi son filmi olarak belirlemiş, hatta prodüksiyon tarihini bile duyurmuştu.
Ancak daha sonra bu projeden vazgeçti ve o günden bu yana yeni bir film için harekete geçmedi.
Geçtiğimiz günlerde Sundance Film Festivali’nde katıldığı bir panelde konuşan Tarantino, şu an için sete dönme gibi bir planı olmadığını ve zamanını ailesine ayırdığını dile getirdi.
Bir süredir İsrail’de eşi ve çocuklarıyla yaşayan yönetmen, yalnızca Amerika’da bulunduğu dönemlerde çalıştığını ifade etti.
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Şu sıralar sinemadan uzak duran Tarantino, tüm enerjisini sahne sanatlarına yönlendirmiş durumda. Üzerinde çalıştığı tiyatro oyunu hakkında fazla detay paylaşmasa da daha önce verdiği bir röportajda, bu oyunun büyük ilgi görmesi halinde son filmine dönüşebileceğini söylemişti.
Ancak şimdilik, usta yönetmen sinema yerine tiyatro dünyasında kendini ifade etmeye devam ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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