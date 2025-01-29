Quentin Tarantino Sinemaya Veda Ediyor: Son Filmi ile İlgili Üzücü Haber!

Quentin Tarantino’nun sinemaya veda etmeden önce çekeceği onuncu ve son filmi uzun süredir merak konusu. Ünlü yönetmen, daha önce The Movie Critic adlı projeyi duyurmuş ancak sonrasında bu fikirden vazgeçmişti. O günden bu yana yeni bir film için herhangi bir adım atmayan Tarantino, bu konuda aceleci davranmadığını söylüyor. Son olarak Sundance Film Festivali’nde yaptığı açıklamada, şu an ailesine ve üzerinde çalıştığı tiyatro oyununa odaklandığını belirtti. Sinemaya dönüşü hala ihtimal dahilinde olsa da, Tarantino şimdilik tiyatro sahnesinde kendini ifade etmeyi tercih ediyor.