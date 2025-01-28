Stephen King Uyarlaması Korku Filmi "The Monkey" Vizyona Girmeden Rekor Kırdı!

Korku edebiyatının yaşayan efsanesi Stephen King’in 1980 yılında kaleme aldığı kısa hikayesinden uyarlanan 'The Monkey', henüz vizyona girmeden büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan fragmanıyla korku severleri heyecanlandıran film, izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Independent'ın haberine göre film daha vizyona girmeden büyük bir başarı yakaladı.