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Stephen King Uyarlaması Korku Filmi "The Monkey" Vizyona Girmeden Rekor Kırdı!

Stephen King Uyarlaması Korku Filmi "The Monkey" Vizyona Girmeden Rekor Kırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.01.2025 - 15:40

Korku edebiyatının yaşayan efsanesi Stephen King’in 1980 yılında kaleme aldığı kısa hikayesinden uyarlanan 'The Monkey', henüz vizyona girmeden büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan fragmanıyla korku severleri heyecanlandıran film, izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Independent'ın haberine göre film daha vizyona girmeden büyük bir başarı yakaladı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/752918/...
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Korku edebiyatının yaşayan efsanesi Stephen King’in 1980 yılında kaleme aldığı kısa hikayesinden uyarlanan "The Monkey", henüz vizyona girmeden büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan fragmanıyla korku severleri heyecanlandıran film, izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Korku edebiyatının yaşayan efsanesi Stephen King’in 1980 yılında kaleme aldığı kısa hikayesinden uyarlanan "The Monkey", henüz vizyona girmeden büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan fragmanıyla korku severleri heyecanlandıran film, izlenme rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bağımsız yapım ve dağıtım şirketi Neon, "The Monkey"nin fragmanını “bağımsız korku türünde tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi.

Bağımsız yapım ve dağıtım şirketi Neon, "The Monkey"nin fragmanını “bağımsız korku türünde tarihi bir başarı” olarak nitelendirdi.

Fragman, yayımlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde dünya genelinde 43 milyondan fazla kez izlenirken, bu rakam 72 saat sonunda 109 milyona ulaştı.

Fragman, yayımlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde dünya genelinde 43 milyondan fazla kez izlenirken, bu rakam 72 saat sonunda 109 milyona ulaştı.

Independent'ın haberine göre, "The Monkey", daha şimdiden Gülümse (Smile), Siyah Telefon (The Black Phone) ve Konuş Benimle (Talk to Me) gibi popüler korku filmlerinin fragmanlarını geride bırakarak adını zirveye yazdırdı.

Independent'ın haberine göre, "The Monkey", daha şimdiden Gülümse (Smile), Siyah Telefon (The Black Phone) ve Konuş Benimle (Talk to Me) gibi popüler korku filmlerinin fragmanlarını geride bırakarak adını zirveye yazdırdı.

İşte o fragman👇🏻 Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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