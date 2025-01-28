20 Yaşına Gelmeden İzlenmesi Gereken 20 İlham Verici Gençlik Dizisi
20 Yaşına Gelmeden İzlenmesi Gereken 20 İlham Verici Gençlik Dizisi
Hayatın en güzel, aynı zamanda en karmaşık dönemlerinden biri olan gençlik yıllarında, izlediğimiz diziler bize hem yol gösterici olabilir hem de ilham verebilir. İşte, 20 yaşına gelmeden mutlaka izlenmesi gereken ve hayatla ilgili önemli dersler sunan, ilham verici gençlik dizileri!
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1. The Wonder Years (1988-1993)
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2. My So-Called Life (1994-1995)
3. Freaks and Geeks (1999-2000)
4. Dawson’s Creek (1998-2003)
5. Boy Meets World (1993-2000)
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6. The O.C. (2003-2007)
7. Skins (2007-2013)
8. Friday Night Lights (2006-2011)
9. Gilmore Girls (2000-2007)
10. Glee (2009-2015)
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11. Anne with an E (2017-2019)
12. 13 Reasons Why (2017-2020)
13. Euphoria (2019-)
14. Sex Education (2019-)
15. Atypical (2017-2021)
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16. The Fosters (2013-2018)
17. Degrassi: The Next Generation (2001-2015)
18. Never Have I Ever (2020-)
19. The 100 (2014-2020)
20. Outer Banks (2020-)
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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