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Sert Yorumlar Geldi: Mel Gibson’ın Yeni Filmi "Ölümcül Uçuş" Beklentileri Karşılamadı

Sert Yorumlar Geldi: Mel Gibson’ın Yeni Filmi "Ölümcül Uçuş" Beklentileri Karşılamadı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.01.2025 - 21:32

Mel Gibson, yönetmen koltuğuna oturduğu  Flight Risk (Ölümcül Uçuş) adlı aksiyon gerilim filmi geçtiğimiz günlerde ABD’de vizyona girdi. Ancak film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden beklenen ilgiyi göremedi. Peki, Ölümcül Uçuş gerçekten bu kadar kötü mü, yoksa Gibson’ın sektördeki imajı mı filmi gölgede bıraktı?

Kaynak: https://www.worldofreel.com/blog/2025...
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Mel Gibson, yönetmenlik kariyerinde Braveheart ve Apocalypto gibi çarpıcı filmlere imza atmış olsa da, tartışmalı açıklamaları nedeniyle Hollywood'da eskisi kadar kolay iş bulamıyor.

Mel Gibson, yönetmenlik kariyerinde Braveheart ve Apocalypto gibi çarpıcı filmlere imza atmış olsa da, tartışmalı açıklamaları nedeniyle Hollywood'da eskisi kadar kolay iş bulamıyor.

Buna rağmen ara ara projelere imza atmaya devam eden Gibson, son olarak Flight Risk adlı aksiyon filmini yönetti. Başrolünde Mark Wahlberg'in yer aldığı yapım, bu hafta ABD'de vizyona girdi.

Buna rağmen ara ara projelere imza atmaya devam eden Gibson, son olarak Flight Risk adlı aksiyon filmini yönetti. Başrolünde Mark Wahlberg'in yer aldığı yapım, bu hafta ABD'de vizyona girdi.

Önümüzdeki haftalarda Ölümcül Uçuş adıyla Türkiye’de de gösterime girecek olan film, eleştirmenler tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Önümüzdeki haftalarda Ölümcül Uçuş adıyla Türkiye’de de gösterime girecek olan film, eleştirmenler tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı.

Şu an itibarıyla MetaCritic puanı 38, Rotten Tomatoes skoru ise yalnızca %21 seviyesinde. Gibson’ın Hollywood'dan dışlanmış bir figür olması, eleştirmenler nezdinde pek kredisi bulunmamasına neden olmuş olabilir.

Şu an itibarıyla MetaCritic puanı 38, Rotten Tomatoes skoru ise yalnızca %21 seviyesinde. Gibson’ın Hollywood'dan dışlanmış bir figür olması, eleştirmenler nezdinde pek kredisi bulunmamasına neden olmuş olabilir.

Ancak izleyici yorumları da pek iç açıcı değil ve bu durum filmin genel anlamda beklentileri karşılamadığını gösteriyor.

Ancak izleyici yorumları da pek iç açıcı değil ve bu durum filmin genel anlamda beklentileri karşılamadığını gösteriyor.
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Filmin hikâyesine gelirsek, Mark Wahlberg'in canlandırdığı pilot, riskli bir görevi üstlenerek aranan bir kaçağı mahkemeye götüren bir dedektifi sağ salim hedef noktasına ulaştırmak zorunda kalıyor.

Filmin hikâyesine gelirsek, Mark Wahlberg'in canlandırdığı pilot, riskli bir görevi üstlenerek aranan bir kaçağı mahkemeye götüren bir dedektifi sağ salim hedef noktasına ulaştırmak zorunda kalıyor.

Ancak Alaska’nın ıssız gökyüzünde süzülen uçakta işler planlandığı gibi gitmiyor; gerilim giderek tırmanırken karakterlerin gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

Ancak Alaska’nın ıssız gökyüzünde süzülen uçakta işler planlandığı gibi gitmiyor; gerilim giderek tırmanırken karakterlerin gerçek yüzleri de ortaya çıkmaya başlıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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