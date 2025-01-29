Sert Yorumlar Geldi: Mel Gibson’ın Yeni Filmi "Ölümcül Uçuş" Beklentileri Karşılamadı

Mel Gibson, yönetmen koltuğuna oturduğu Flight Risk (Ölümcül Uçuş) adlı aksiyon gerilim filmi geçtiğimiz günlerde ABD’de vizyona girdi. Ancak film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden beklenen ilgiyi göremedi. Peki, Ölümcül Uçuş gerçekten bu kadar kötü mü, yoksa Gibson’ın sektördeki imajı mı filmi gölgede bıraktı?