Yalı Çapkını’nda Oynayan Oyuncu Yeni Sezon İçin Kıskanmak Dizisiyle Anlaştı

Kızıl Goncalar’ın final yapmasıyla başarılı oyuncunun hangi projeye imza atacağı merak konusuydu. Kendisi uzun süre ekranlardan uzak kaldığı için sevenleri bir kez daha ayrılmak istemiyordu ki müjde geldi. Özgü Namal, Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağladı. Projede iki dev isim daha kadroda: Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı.