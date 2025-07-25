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Yalı Çapkını’nda Oynayan Oyuncu Yeni Sezon İçin Kıskanmak Dizisiyle Anlaştı

Yalı Çapkını’nda Oynayan Oyuncu Yeni Sezon İçin Kıskanmak Dizisiyle Anlaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 12:34

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Merakla beklenen projelerden biri de Kıskanmak. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın olduğu dizide oyuncu çalışmaları sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye Yalı Çapkını’nda oynayan bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.

Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.

Kızıl Goncalar’ın final yapmasıyla başarılı oyuncunun hangi projeye imza atacağı merak konusuydu. Kendisi uzun süre ekranlardan uzak kaldığı için sevenleri bir kez daha ayrılmak istemiyordu ki müjde geldi. Özgü Namal, Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağladı. Projede iki dev isim daha kadroda: Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı.

Şimdiyse Yalı Çapkını’nın Çiçek’i Rozet Hubeş’in diziye katıldığı ortaya çıktı.

Şimdiyse Yalı Çapkını’nın Çiçek’i Rozet Hubeş’in diziye katıldığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Rozet Hubeş, “Şerife kahya”yı canlandıracak. Dizinin 7 Ağustos’ta sete çıkacağı planlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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