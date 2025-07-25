Yalı Çapkını’nda Oynayan Oyuncu Yeni Sezon İçin Kıskanmak Dizisiyle Anlaştı
Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ediyor. Merakla beklenen projelerden biri de Kıskanmak. Başrollerinde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı’nın olduğu dizide oyuncu çalışmaları sürüyor. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye Yalı Çapkını’nda oynayan bir oyuncunun katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara dönen Özgü Namal son zamanların en konuşulanlarından.
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Şimdiyse Yalı Çapkını’nın Çiçek’i Rozet Hubeş’in diziye katıldığı ortaya çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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