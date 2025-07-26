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Burak Özçivit Kadrodan Ayrılmıştı: Kuruluş Osman Dizisi Bu Sezon Final Kararı Aldı

Burak Özçivit Kadrodan Ayrılmıştı: Kuruluş Osman Dizisi Bu Sezon Final Kararı Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.07.2025 - 17:49

Burak Özçivit’in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde oyuncunun anlaşmazlık yaşadığı ve diziden ayrıldığı duyurulmuştu. 7. sezonu ekranlara gelecek olan diziden Özçivit’in ayrılmasıyla yeni başrol kim olacak diye düşünülürken dizi final kararı verdi. Bu sezon bir değişiklik olmazsa son kez ekranlara geleceği duyuruldu.

Kaynak: Nurlan Zaliyev

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Kuruluş Osman tam 6 senedir ekranlara geliyor.

Kuruluş Osman tam 6 senedir ekranlara geliyor.

Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon arası bir ücret istediği ve kabul edilmediği iddiası konuşulurken sosyal medyadan diziye veda paylaşımı yapmasıyla ayrılığı doğrulanmıştı. 

Dizinin başrol oyuncusunun ayrılmasıyla nasıl bir yol izleyeceği merak konusuydu. Çok geçmeden neler olacağı belli oldu.

Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak.

Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak.

Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey yaşlandırılacak. Özge Törer’in devam edip etmeyeceği de net değil. Bu sebeple kadroya 9’a yakın oyuncu eklenecek. Yeni ekiple yeni sezon açılışı yapılacak. Mart-Nisan aylarında da final ekranlara gelecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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