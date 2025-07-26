Burak Özçivit Kadrodan Ayrılmıştı: Kuruluş Osman Dizisi Bu Sezon Final Kararı Aldı
Burak Özçivit’in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde oyuncunun anlaşmazlık yaşadığı ve diziden ayrıldığı duyurulmuştu. 7. sezonu ekranlara gelecek olan diziden Özçivit’in ayrılmasıyla yeni başrol kim olacak diye düşünülürken dizi final kararı verdi. Bu sezon bir değişiklik olmazsa son kez ekranlara geleceği duyuruldu.
Kaynak: Nurlan Zaliyev
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Kuruluş Osman tam 6 senedir ekranlara geliyor.
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Dizi 7. sezonu yani ekranlara gelecek yeni sezonuyla final yapacak.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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