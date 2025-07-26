Burak Özçivit Kadrodan Ayrılmıştı: Kuruluş Osman Dizisi Bu Sezon Final Kararı Aldı

Burak Özçivit’in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisiyle ilgili geçtiğimiz günlerde oyuncunun anlaşmazlık yaşadığı ve diziden ayrıldığı duyurulmuştu. 7. sezonu ekranlara gelecek olan diziden Özçivit’in ayrılmasıyla yeni başrol kim olacak diye düşünülürken dizi final kararı verdi. Bu sezon bir değişiklik olmazsa son kez ekranlara geleceği duyuruldu.

Kaynak: Nurlan Zaliyev