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Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filminin Setinden İlk Görüntüler Geldi!

Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filminin Setinden İlk Görüntüler Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 08:49

Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Dizi yakaladığı başarının ardından 2. sezonu garantiledi ve sezon arasına girdi. Ozan Akbaba da sezon arasında hem tatil yaptı hem de film projesine imza attı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ozan Akbaba Poll Films’in üstlendiği Bak Postacı Geliyor filmi için sete çıktı.

Ozan Akbaba Poll Films’in üstlendiği Bak Postacı Geliyor filmi için sete çıktı.

Setten paylaşılan bu ilk görüntüler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Uzak Şehir’le hayran kitlesini büyüten Ozan Akbaba, filmiyle de şimdiden adından söz ettiriyor.

Paylaşılan karelerden bir diğeri 👇

Paylaşılan karelerden bir diğeri 👇

Filmdeki karakteri için imaj değişikliğine gittiğini de geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Bıyık yakışmış gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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