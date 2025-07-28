Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filminin Setinden İlk Görüntüler Geldi!

Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Dizi yakaladığı başarının ardından 2. sezonu garantiledi ve sezon arasına girdi. Ozan Akbaba da sezon arasında hem tatil yaptı hem de film projesine imza attı.

Kaynak: Birsen Altuntaş