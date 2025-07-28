Ozan Akbaba’nın Başrolündeki Bak Postacı Geliyor Filminin Setinden İlk Görüntüler Geldi!
Uzak Şehir dizisi ile geçtiğimiz sezon izleyici karşısına çıkan Ozan Akbaba, dizideki Cihan karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu. Dizi yakaladığı başarının ardından 2. sezonu garantiledi ve sezon arasına girdi. Ozan Akbaba da sezon arasında hem tatil yaptı hem de film projesine imza attı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ozan Akbaba Poll Films’in üstlendiği Bak Postacı Geliyor filmi için sete çıktı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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