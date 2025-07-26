Burak Özçivit’in Ayrılmasıyla Senoryada Değişime Gidilmişti: Yaşlılığı İçin O Oyuncuya Teklif Gitti!
Kuruluş Osman dizisi yeni sezona hazırlanırken Burak Özçivit’in kadrodan ayrıldığı öğrenilmişti. Bölüm başı istediği ücret sebebiyle anlaşmazlık yaşanmış ve Özçivit diziden ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımıyla da haberleri doğrulamıştı. Birsen Altuntaş da Özçivit’in yaşlılığı için kimle görüşüldüğünü açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burak Özçivit’in 4-6 milyon TL arası bir ücret istediği iddialar arasındaydı.
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Dizide zaman atlaması olacak ve Özçivit’in yaşlılığı için Cihan Ünal’a teklif gitti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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