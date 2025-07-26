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Cennetin Çocukları Dizisinde İsmail Hacıoğlu’na Başrolde Eşlik Edecek İsim Belli Oldu

Cennetin Çocukları Dizisinde İsmail Hacıoğlu’na Başrolde Eşlik Edecek İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.07.2025 - 23:24

İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer alacağı TRT1 dizisi Cennetin Çocukları sezona hazırlanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Hacıoğlu’nu yeniden izleme şansı bulduğumuz projede kadın oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre o isim seçildi. Gelin detaylara geçelim ve kimmiş öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları ile ekranlara geri dönecek.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları ile ekranlara geri dönecek.

Motto Yapım’ın üstlendiği dizi, Ayvalık’ta çekilecek. Soner Caner’in yönetmenliğindeki dizise senarist ise Ali Kara. 

İsmail Hacıoğlu’nun projede olduğu öğrenilince partneri merak konusu olmuştu. Nihayet o isim belli oldu.

İsmail Hacıoğlu’na Leyla Feray eşlik edecek.

İsmail Hacıoğlu’na Leyla Feray eşlik edecek.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Leyla Feray, TRT1’in Cennetin Çocukları dizisi için başrol kadın oyuncu karakterine imza attı. Bakalım ikilinin uyumları nasıl olacak? Merakla bekliyoruz…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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