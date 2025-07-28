Ana Kadro Tamamlanıyor! 27 Temmuz Pazar MasterChef'te Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef 2025 yarışmacısı İrem Tuğrul, yemeğe hazırladığı sosun lezzetiyle jürileri etkiledi ve rakibini geride bıraktı. Yarışmacı şu sözleri dile getirdi: ''Çok yoruldum. Ama hep söyledim. Assolistler en son gelir diye. Mutluyum.''