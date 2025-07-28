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Ana Kadro Tamamlanıyor! 27 Temmuz Pazar MasterChef'te Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Kim Oldu?

Ana Kadro Tamamlanıyor! 27 Temmuz Pazar MasterChef'te Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Kim Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 09:49

MasterChef 2025 tam gaz devam ediyor. Ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Geçtiğimiz akşam (27 Temmuz Pazar), ekranlara gelen yeni bölümde ana kadroda yarışmaya hak kazanan bir diğer isim belli oldu. Jürileri performansıyla etkilemeyi başaran yarışmacı ana kadroyu garantiledi. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!

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MasterChef 2025 adeta soluksuz takip ediliyor.

MasterChef 2025 adeta soluksuz takip ediliyor.

Yarışmacılar arasındaki rekabet, ana kadroda kimler olacak, tabaklara katılan yorumlar derken insan izlerken hipnoz oluyor. Yemek yapmaya ilgisi olanların da ufkunu genişlettiği program MasterChef 2025’te ana kadronun tamamlanmasına son birkaç yarışmacı kaldı.

Ana kadroya giren 15. isim İrem oldu.

Ana kadroya giren 15. isim İrem oldu.

MasterChef 2025 yarışmacısı İrem Tuğrul, yemeğe hazırladığı sosun lezzetiyle jürileri etkiledi ve rakibini geride bıraktı. Yarışmacı şu sözleri dile getirdi: ''Çok yoruldum. Ama hep söyledim. Assolistler en son gelir diye. Mutluyum.''

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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