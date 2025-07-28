Ana Kadro Tamamlanıyor! 27 Temmuz Pazar MasterChef'te Ana Kadroya Giren 15. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef 2025 tam gaz devam ediyor. Ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Geçtiğimiz akşam (27 Temmuz Pazar), ekranlara gelen yeni bölümde ana kadroda yarışmaya hak kazanan bir diğer isim belli oldu. Jürileri performansıyla etkilemeyi başaran yarışmacı ana kadroyu garantiledi. Gelin kimmiş birlikte öğrenelim!
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MasterChef 2025 adeta soluksuz takip ediliyor.
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Ana kadroya giren 15. isim İrem oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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