Sınav Çıkışı Babası Çiçeklerle Karşılamıştı: O Genç Kadın Milyoner Yarışmasına Katıldı
Bu yıl gerçekleşen YKS’de paylaşılan bir video günlerce sosyal medya gündeminden düşmemişti. Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen bir babanın elindeki çiçekler ve tatlı telaşı kalpleri eritmişti. Kızı sınavdan çıkar çıkmaz sevgi dolu bir karşılama yapması izleyenleri imrendirmişti. Şimdiyse o şanslı genç kadın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
Gelin detaylara geçelim…
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Genç kadın, 200 bin TL değerindeki soruda yarışmadan çekildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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