Sınav Çıkışı Babası Çiçeklerle Karşılamıştı: O Genç Kadın Milyoner Yarışmasına Katıldı

Bu yıl gerçekleşen YKS’de paylaşılan bir video günlerce sosyal medya gündeminden düşmemişti. Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen bir babanın elindeki çiçekler ve tatlı telaşı kalpleri eritmişti. Kızı sınavdan çıkar çıkmaz sevgi dolu bir karşılama yapması izleyenleri imrendirmişti. Şimdiyse o şanslı genç kadın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Gelin detaylara geçelim…