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Sınav Çıkışı Babası Çiçeklerle Karşılamıştı: O Genç Kadın Milyoner Yarışmasına Katıldı

Sınav Çıkışı Babası Çiçeklerle Karşılamıştı: O Genç Kadın Milyoner Yarışmasına Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 10:40

Bu yıl gerçekleşen YKS’de paylaşılan bir video günlerce sosyal medya gündeminden düşmemişti. Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen bir babanın elindeki çiçekler ve tatlı telaşı kalpleri eritmişti. Kızı sınavdan çıkar çıkmaz sevgi dolu bir karşılama yapması izleyenleri imrendirmişti. Şimdiyse o şanslı genç kadın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Gelin detaylara geçelim…

O videoya buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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Genç kadın, 200 bin TL değerindeki soruda yarışmadan çekildi.

Genç kadın, 200 bin TL değerindeki soruda yarışmadan çekildi.

“'Çarşı' kelimesinin kökeninin anlamı nedir?” sorusu sorulmuştu. Doğru yanıt ise “dört yol” şıkkıydı. İki şık arasında kalan yarışmacı çekilmeye karar verdi ve 100 bin TL ile ayrılmış oldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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