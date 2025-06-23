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Elinde Çiçeklerle Kızının YKS’den Çıkmasını Bekleyen Koca Yürekli Baba!

Elinde Çiçeklerle Kızının YKS’den Çıkmasını Bekleyen Koca Yürekli Baba!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 11:28

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YKS, TYT ve AYT olarak iki oturum şeklinde hafta sonu gerçekleşti. Milyonlarca adayın stresle beklediği sınav bitti şimdiyse sonuçlar için gün sayımı başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar, son dakika yetişenler, kimliğini unutanlar sosyal medyada gündemdeydi.

Şimdiyse bir babanın kızını elinde çiçeklerle beklediği anlarla karşınızdayız. Sınavdan çıkan kızını gören babanın heyecanla ona sarılması ve desteği gülümsetti. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Böyle önemli günlerde ailelerin desteği büyük önem taşıyor.

Böyle önemli günlerde ailelerin desteği büyük önem taşıyor.

Sınav stresi ailelerin desteğiyle bir nebze de olsa azalıyor. Videodaki baba da, “yılın babası” notuyla paylaşıldı ve beğenileri topladı!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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