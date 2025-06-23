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Babası Annesini Beğenmeyince Üzülmemesi İçin Övgüler Yağdıran Tatlı Kız Masumluğuyla Kalpleri Eritti

Babası Annesini Beğenmeyince Üzülmemesi İçin Övgüler Yağdıran Tatlı Kız Masumluğuyla Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.06.2025 - 11:09

İçerik Devam Ediyor

@selennkns adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, eşi ve tatlı kızlarıyla popüler bir akıma katıldı. Akımda çocukların tepkisini ölçmek için babalar anneleri beğenmiyor ve çocukların annelerine övgüler yağdırdığı görülüyor. İçerik üreticisi annenin paylaşımını izlerken de tebessüm etmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Çocukların annelerine olan düşkünlükleri bu akımla birlikte bir kez daha anlaşıldı.

Çocukların annelerine olan düşkünlükleri bu akımla birlikte bir kez daha anlaşıldı.

İzlerken içimizi ısıtan anlar bir yandan da “çoluk çocuğa karışalım artık”dedirtiyor!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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