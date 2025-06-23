Babası Annesini Beğenmeyince Üzülmemesi İçin Övgüler Yağdıran Tatlı Kız Masumluğuyla Kalpleri Eritti

@selennkns adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, eşi ve tatlı kızlarıyla popüler bir akıma katıldı. Akımda çocukların tepkisini ölçmek için babalar anneleri beğenmiyor ve çocukların annelerine övgüler yağdırdığı görülüyor. İçerik üreticisi annenin paylaşımını izlerken de tebessüm etmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim!