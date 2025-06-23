Babası Annesini Beğenmeyince Üzülmemesi İçin Övgüler Yağdıran Tatlı Kız Masumluğuyla Kalpleri Eritti

@selennkns adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, eşi ve tatlı kızlarıyla popüler bir akıma katıldı. Akımda çocukların tepkisini ölçmek için babalar anneleri beğenmiyor ve çocukların annelerine övgüler yağdırdığı görülüyor. İçerik üreticisi annenin paylaşımını izlerken de tebessüm etmemek elde değildi. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Çocukların annelerine olan düşkünlükleri bu akımla birlikte bir kez daha anlaşıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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