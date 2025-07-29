İster Romantizm, İster Korku, İster Komedi: Sevgiliyle Ev Buluşmalarında İzlenebilecek 15 Film!

Her daim aranan, harika bir film listesiyle karşınızdayız. Sevgilinizle, flörtünüzle bir film gecesi yapmak istediğinizde, “Peki ya ne izleyeceğiz?” sorusu sizlerin de aklına geliyordur. Fazla aramakla uğraşmayın. Sizler için hem romantizm, hem korku hem de komedi filmlerinden oluşan 15 maddelik bir liste hazırladık. Üstelik IMDb puanları 7’nin üzerinde olan yapımları seçtik. Dilerseniz klasikler, dilerseniz de yeni filmler var. Ortam o an hangi tür filme göreyse seçim size kalmış. Gelin birlikte o filmlere bakalım!