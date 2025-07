İster Romantizm, İster Korku, İster Komedi: Sevgiliyle Ev Buluşmalarında İzlenebilecek 15 Film!

Nora ve Hae Sung, çocuklukta ayrılır, yıllar sonra New York’ta karşılaşırlar. Zaman geçse de bağları kopmaz, sessiz bir ağırlıkla ilerler. Aralarında özlem, her anlarından anlaşılıyordur. Her karşılaşma içten ve naif duygularla doludur. Kimlik, aidiyet ve “ne olurdu” soruları film boyunca uyanır. İzlerken hem tatlı bir nostalji hem de hafif bir hüzün yayılır.

IMDb: 7.8/10