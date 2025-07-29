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İster Romantizm, İster Korku, İster Komedi: Sevgiliyle Ev Buluşmalarında İzlenebilecek 15 Film!

İster Romantizm, İster Korku, İster Komedi: Sevgiliyle Ev Buluşmalarında İzlenebilecek 15 Film!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 15:03

Her daim aranan, harika bir film listesiyle karşınızdayız. Sevgilinizle, flörtünüzle bir film gecesi yapmak istediğinizde, “Peki ya ne izleyeceğiz?” sorusu sizlerin de aklına geliyordur. Fazla aramakla uğraşmayın. Sizler için hem romantizm, hem korku hem de komedi filmlerinden oluşan 15 maddelik bir liste hazırladık. Üstelik IMDb puanları 7’nin üzerinde olan yapımları seçtik. Dilerseniz klasikler, dilerseniz de yeni filmler var. Ortam o an hangi tür filme göreyse seçim size kalmış. Gelin birlikte o filmlere bakalım!

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İlk olarak romantik filmlerden önerilerimizle başlayalım…

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)

Joel, eski sevgilisi Clementine’ın onu hafızasından sildirdiğini öğrendiğinde, acıya dayanamayarak aynı işlemi kendisi de yaptırmaya karar verir. Ama silme işlemi ilerledikçe, anılarda dolaşırken bu aşkı unutmak istemediğini fark eder. Rüya gibi sekanslarla geçmişin içine düşer; her güzel anı daha fazla bağ kurmasına neden olur. Hafıza silinse de duygular direnç gösterir; kalp, unutmayı kolayca kabul etmez. Film, aşkın hatıralarla değil, hisle var olduğunu zarifçe anlatır. Unutmak mı iyileştirir, yoksa hatırlamak mı? Sorusunu sormaya zorlar.

IMDb: 8.3/10

Before Sunrise (1995)

Before Sunrise (1995)

Jesse ve Celine, Viyana treninde tanışır, o gece şehri birlikte keşfetmeye karar verir. Sokaklarda yürürken gündelik sohbetleri derin anlamlara ulaşır. Gelecek planları, aşk ve yaşam üzerine fikirleri içten konuşmalarla örülür. Yabancı iki insan arasındaki bağ bir anda zamana meydan okur. Sabah gelmeden ayrılmak zorunda olduklarını bilirler ama hisleri güçlüdür. Film, samimiyetin en doğal halini hissettirir.

IMDb: 8.1/10

Past Lives (2023)

Past Lives (2023)

Nora ve Hae Sung, çocuklukta ayrılır, yıllar sonra New York’ta karşılaşırlar. Zaman geçse de bağları kopmaz, sessiz bir ağırlıkla ilerler. Aralarında özlem, her anlarından anlaşılıyordur. Her karşılaşma içten ve naif duygularla doludur. Kimlik, aidiyet ve “ne olurdu” soruları film boyunca uyanır. İzlerken hem tatlı bir nostalji hem de hafif bir hüzün yayılır.

IMDb: 7.8/10

The Worst Person in the World (2021)

The Worst Person in the World (2021)

Julie, Oslo’da dört yıl boyunca hayatını, ilişkilerini ve kariyerini sorgulayarak ilerler. Aşkı, arkadaşlığı ve kişisel tatmini arar. Bölümler halinde ilerleyen anlatımı içsel değişimi etkileyici bir ritme bindirir. Kim olduğunu bulmak için kararlarını tekrar tekrar gözden geçirir. İzleyici onun yanılgılarını ve zaaflarını içtenlikle izler; empati kurar. Finalde anlar ki bazen en büyük seçim, kendine sadık kalmaktır.

IMDb: 7.7/10

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Cha Cha Real Smooth (2022)

Cha Cha Real Smooth (2022)

Andrew mezun olur ve partilerde eğlence animatörü olarak yeni bir yol çizer. Bar partilerine “party starter” olarak katılır, enerjiyi yükseltir. 32 yaşındaki bir anne ile beklemediği bir yakınlık kurar ve bu ilişki onun dünyasını sarsar. Film, büyümenin karmaşıklığını hem komik hem dokunaklı anlatır. Gençlik enerjisiyle hayatın ciddi boyutları arasında ince bir çizgi kurar. Hikâyesi içten, sade ve umut doludur.

IMDb puanı 7.3/10

Şimdiyse korku-gerilim film önerilerimize geçelim…

Psycho (1960)

Psycho (1960)

Marion Crane kaçak parayla kendini Bates Motel’de bulur; orada Norman Bates’la tanışır. Norman’ın sırlarla dolu ev ortamı prosedür alanında şüphe yaratır. Film, duş sahnesiyle sinema tarihinde unutulmaz bir dönüm noktası sunar. Bernard Herrmann’ın tedirgin eden müzikleri sahnelere karışır. Zihin oyunları ve kimlik krizleri Hitchcock tarzıyla örülür. Her an gerilim ve korku dengede gitgide tırmanır.

IMDb: 8.5/10

The Shining (1980)

The Shining (1980)

Jack Torrance, ailesiyle birlikte kış sezonu için izole Overlook Hotel’de bekçilik yapmaya başlar. Danny, otelin karanlık güçlerini yeteneğiyle sezerek aileyi tehlikeye karşı uyarır. Jack’in aklına giren delilik yavaş yavaş yüzeye çıkar. Wendy ve Danny, Jack’in paranoyasına karşı savunmasız kalsa da mücadele ederler. Otelin mistik atmosferi izleyiciyi içine çeker; hiçbir hayalet onun ilerleyen psikolojik halinden güçlü değildir. Kubrick’in soğuk ve içten görünmeyen dehşetiyle işlediği hikâye kalıcı bir korku hissi yaşatır.

IMDb: 8.4/10

A Quiet Place (2018)

A Quiet Place (2018)

Sessizlik, hayatta kalmanın tek yolu olarak aileye empoze edilir. Ses çıkaran her şey yaratıkları cezbeden ölümcül tehdit haline dönüşür. Evelyn ve Lee, çocuklarını korumak için işaret diliyle iletişim kurarlar. Gerilim sürekli yüksektir ama aile bağları filme insani bir sıcaklık katar. Duygusallık ve korku birbirine sarılır, izleyici hem tedirgin hem de umutlu hisseder. Sonunda küçük bir zafer, sessizliğin ötesinde güçlü bir an yaratır.

IMDb: 7.5/10

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The Invisible Man (2020)

The Invisible Man (2020)

Cecilia, istismarcı sevgilisinden kaçar ama ondan ölümüyle bile kurtulamaz. Görünmezlik teknolojisiyle güç bulmuş bir varlık onu ve çevresindekileri tehdit etmeye başlar. Kimse ona inanmaz; görünmeyen sevgilisi psikolojik savaş başlatır. Film, paranoyayı ve güveni ters yüz ederek izleyenin zihnini zorlar. Cecilia, hayatta kalmak için akıl oyunlarıyla mücadele eder.

IMDb puanı 7.1/10

Barbarian (2022)

Barbarian (2022)

Genç bir kadının rezervasyon yaptırdığı eve girmesiyle başlar olay. Ev sahibi yakın zamanda gelmemesine rağmen evin içindeki atmosfer tuhaf ve tehditkârdır. Karşılaştığı sırlar katman katman açığa çıkar; tedirginlik yükselir. Karakterler geçmişle bağlantılı bilinmez kişilerle yüz yüze gelir. Film, gotik korku öğeleriyle modern şehir efsanesine benzeyen bir ortam kurar. Son sahnede izleyici nefesini tutar, evin gerçek yüzüyle yüzleşir.

IMDb puanı 7.0/10

Daha rahat ve keyifli ortamlar istiyorsanız son olarak komedi filmlerinden önerilerimiz…

Groundhog Day (1993)

Groundhog Day (1993)

Phil Connors, aynı günü defalarca yaşadığı Punxsutawney’de sıkışır. Sabah uyandıkça geçmişi değiştirmek yerine kendini değiştirmeye başlar. Aynalar, piyano dersleri, küçük iyiliklerle hayatına yön verir. Döngü bitmediği için aşkı kazanmak için yeni yollar dener. Mizah ve felsefe iç içe ilerler, eğlenceli ama düşündürücüdür. Sonunda öğrenir ki gerçek değişim sabır ve içtenliğin ürünüdür.

IMDb: 8.0/10

Superbad (2007)

Superbad (2007)

Lise son sınıf öğrencileri Evan ve Seth, üniversite öncesinde unutulmaz bir gece planlar. İçki içmenin, kızlarla tanışmanın ve saygınlık kazanmanın peşindedirler ama her planları komik şekilde suya düşer. Ergenlik korkuları ve arkadaşlık sınanırken kahkahalar eksik olmaz. Samimi diyaloglar arkadaşlığı değerli kılar, izleyiciyle sıcak bağ kurar. Finalde anlarlar ki en büyük zafer, birlikte kalabilmekte gizli.

IMDb puanı 7.6/10

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The Hangover (2009)

The Hangover (2009)

Düğün öncesi Las Vegas’a giden dört arkadaş sabah uyandıklarında ne olduğunu hatırlamaz. Kaybolan damat, evcil kaplan, kapalı kapılar ardında gizemli bir gece vardır. İpuçları onları şehir içinde kaotik bir iz sürmeye iter. Şakalaşmalar, beklenmedik karşılaşmalar ve hatırlanmayan anlar filme hızlı bir komedi getirir. Arkadaşlık sınırları zorlanırken kardeşlik pekişir. En sonunda gerçeği öğrendiklerinde hem rahatlar hem gülerler.

IMDb puanı 7.7/10

Aile Arasında (2017)

Aile Arasında (2017)

Fikret, 21 yıllık evliliği ansızın bitince hayatı altüst olur ve kendini bir anda solist Solmaz’ın kurmaca ailesinin içinde bulur. Solmaz’ın kızı Zeynep evlenmek üzeredir ama damat tarafına düzgün bir aile görüntüsü sunmaları gerekmektedir. Fikret, sahte baba rolüne gönülsüzce girer, ama zamanla bu yeni “aile”nin parçası gibi hissetmeye başlar. Kültür çatışmaları, komik yalanlar ve bol yanlış anlaşılmayla düğün süreci çığrından çıkar. Film, sıcacık mizahı ve yer yer dokunaklı sahneleriyle izleyicinin gönlünde yer eder. Her şeyin sonunda, gerçek aile olmanın kan bağından çok daha fazlası olduğu hissi kalır.

IMDb puanı 7.6/10

Ölümlü Dünya (2018)

Ölümlü Dünya (2018)

Film, Türkiye’nin karanlık suç dünyasında absürt mizahla ilerler. Ulusal suç dünyasında iç kirli siyasetle karışık soytarılık ögesini birleştirir. Abartılı karakterler, beklenmedik olay örgüsüyle gülümsetir. Cem Yılmaz’ın tarzıyla sert ve eğlenceli atmosfer yaratır. İroniyle dolu diyaloglar kültürel eleştiri barındırır. İzleyici hem kara mizah hem sosyal eleştiriyle karşılaşır.

IMDb puanı 7.6/10

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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