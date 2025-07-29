İster Romantizm, İster Korku, İster Komedi: Sevgiliyle Ev Buluşmalarında İzlenebilecek 15 Film!
Her daim aranan, harika bir film listesiyle karşınızdayız. Sevgilinizle, flörtünüzle bir film gecesi yapmak istediğinizde, “Peki ya ne izleyeceğiz?” sorusu sizlerin de aklına geliyordur. Fazla aramakla uğraşmayın. Sizler için hem romantizm, hem korku hem de komedi filmlerinden oluşan 15 maddelik bir liste hazırladık. Üstelik IMDb puanları 7’nin üzerinde olan yapımları seçtik. Dilerseniz klasikler, dilerseniz de yeni filmler var. Ortam o an hangi tür filme göreyse seçim size kalmış. Gelin birlikte o filmlere bakalım!
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İlk olarak romantik filmlerden önerilerimizle başlayalım…
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Eternal Sunshine Of The Spotless Mind (2004)
Before Sunrise (1995)
Past Lives (2023)
The Worst Person in the World (2021)
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Cha Cha Real Smooth (2022)
Şimdiyse korku-gerilim film önerilerimize geçelim…
Psycho (1960)
The Shining (1980)
A Quiet Place (2018)
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The Invisible Man (2020)
Barbarian (2022)
Daha rahat ve keyifli ortamlar istiyorsanız son olarak komedi filmlerinden önerilerimiz…
Groundhog Day (1993)
Superbad (2007)
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The Hangover (2009)
Aile Arasında (2017)
Ölümlü Dünya (2018)
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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