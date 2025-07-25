Neden Popüler Olmadıklarını Sorgulayacaksınız! Değeri Bilinmeyen 15 Film Önerisi
Kimi filmleri her gördüğümüzde yeniden izliyor, çevremize bahsediyor, popülerliğine popülerlik katıyoruz. Ancak kimi filmlerin varlığından bile haberimiz olmayabiliyor. Reklamın da önemi çok tabii. Sizler için değeri bilinmeyen, izleyince “neden değeri bilinmiyor” diye sorgulayacağınız 15 filmden oluşan bir liste hazırladık. Gelin birlikte detaylara geçelim. Muhakkak ilginizi çekecek filmler olacak, şimdiden iyi seyirler!
Kaynak: Kaan’ın Tavsiyesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Sunshine (2007)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Novaya Zemlya (2008)
Into the White (2012)
The Best Offer (2013)
Coherence (2013)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Age of Adaline (2015)
Deepwater Horizon (2016)
The Keeping Hours (2017)
Mother! (2017)
Adrift (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derren Brown: The Push (2018)
Storm Boy (2019)
The Art of Racing in the Rain (2019)
The Translators (2019)
The Professor and the Madman (2019)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın