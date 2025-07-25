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Neden Popüler Olmadıklarını Sorgulayacaksınız! Değeri Bilinmeyen 15 Film Önerisi

Neden Popüler Olmadıklarını Sorgulayacaksınız! Değeri Bilinmeyen 15 Film Önerisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.07.2025 - 08:00

Kimi filmleri her gördüğümüzde yeniden izliyor, çevremize bahsediyor, popülerliğine popülerlik katıyoruz. Ancak kimi filmlerin varlığından bile haberimiz olmayabiliyor. Reklamın da önemi çok tabii. Sizler için değeri bilinmeyen, izleyince “neden değeri bilinmiyor” diye sorgulayacağınız 15 filmden oluşan bir liste hazırladık. Gelin birlikte detaylara geçelim. Muhakkak ilginizi çekecek filmler olacak, şimdiden iyi seyirler!

Kaynak: Kaan’ın Tavsiyesi

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The Sunshine (2007)

The Sunshine (2007)

2057 yılında, binlerce yıl sonra sönmek üzere olan Güneş’i yeniden yakmak için seçkin bir astronot ekibi uzaya gönderilir. Film, bilimsel gerilim, kişisel trajedi ve insanlığın yok oluşuyla yüzleşmesini dengeler. Görev sırasında teknik arızalar ve mürettebat üzerinde ağır psikolojik baskılar ortaya çıkar. Danny Boyle’un görsel yönetmenliği, bilimkurgu türüne mistik bir boyut kazandırır.

 IMDb: 7.2/10

Novaya Zemlya (2008)

Novaya Zemlya (2008)

1950’lerde geçen gerçek bir Sovyet mühendislik operasyonunu anlatır; bir gaz deneyi, uzak bir adada hayatta kalma mücadelesine dönüşür. Ana karakterler, tamamen izole ortamda doğa ve insan temasıyla sınanır. Film, soğuk iklim ve psikolojik çöküş temalarını derinleştirir. Dramatik replikler ve doğal manzaralar ön plandadır. 

IMDb puanı: 6.8/10

Into the White (2012)

Into the White (2012)

II. Dünya Savaşı sırasında düşen iki düşman uçak mürettebatı, Norveç’te mahsur kalır ve dostlukla hayatta kalmayı öğrenir. Karlar altında geçen bu zorlu yolculuk, düşmanlığı ortak hayatta kalma mücadelesine dönüştürür. Film görsel açıdan çarpıcı Norveç doğasının içine alır. Savaş filmi klişeleri yerine insan ilişkilerine odaklanır. 

IMDb: 7.2/10

The Best Offer (2013)

The Best Offer (2013)

Çekici ama asosyal bir sanat eksperi, gizemli bir koleksiyonerin hayatına girer ve kişisel sınırları sarsılır. Aşk, takıntı ve sahtecilik arasındaki ince çizgide ilerleyen film, izleyicide şaşırtıcı sona ulaşır. Geoffrey Rush’ın performansı güçlüdür ve atmosferik film müziği Ennio Morricone’den gelir. 

IMDb: 7.8/10

Coherence (2013)

Coherence (2013)

Arkadaş grubunun bir akşam yemeği sırasında yaşadığı tuhaf olaylar, paralel evrenler teorisiyle açıklanır. Bilimsel referanslar yerine karakterlerin kararları öne çıkar. Film, düşük bütçesine rağmen yüksek gerilim sağlar. Sürükleyici ve düşündürücü bir gizem-sinema örneğidir.

 IMDb: 7.2/10

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The Age of Adaline (2015)

The Age of Adaline (2015)

Adaline, mucizevi şekilde yaşlanmayı durdurmuş ve 20 yaşındaki haliyle yüzyıllar boyunca yaşamıştır. Aşkı ve ezoterik sırları saklama ikilemi, film boyunca güçlü duygusal çatışmalar oluşturur. Görsel olarak nostaljik sahnelerle zaman yolculuğu hissi verir. Blake Lively’in etkileyici performansı duygusal ağırlık katar.

 IMDb: 7.2/10

Deepwater Horizon (2016)

Deepwater Horizon (2016)

2010’daki korkunç deniz kazasını hatırlatan gerçek olay, petrol platformundaki mürettebatın dramını anlatır. Film, teknik detayları ve insan fedakârlığını dengeli şekilde işler. Başarılı oyuncu kadrosu ve yoğun atmosfer sahneleriyle dikkat çeker. Yıkımın eşiğindeki anlar gerilim dozu yüksek, dramatik güçlendirici etkide.

 IMDb: 7.1/10

The Keeping Hours (2017)

The Keeping Hours (2017)

Evlerinin ortasında eski kayıp çocuklarının hayaletiyle yüzleşen çift, yas ve affetme temalarını işler. Psikolojik korku unsurlarıyla aile dramı başarılı bir harman sunar. Korkutucu değil, duygusal derinliği ön plandadır. Film, izleyenlere masalsı ama hüzünlü bir yolculuk yaşatır. 

IMDb: 6.5/10

Mother! (2017)

Mother! (2017)

Jennifer Lawrence’ın canlandırdığı ev kadını, eşinin (Javier Bardem) hayatına müdahil olunca kaotik bir kabusa dönüşür. Darren Aronofsky’nin alegorik anlatımı, din ve yaratılış metaforları içerir. Film, evin içindeki yabancıların artışıyla psikolojik gerilimi artırır ve izleyicide rahatsız eden bir etki oluşturur.

IMDb: 6.6/10

Adrift (2018)

Adrift (2018)

Gerçek bir olaydan uyarlanan film, tartışmalı deniz aşklarından birinin kazası sonrası hayatta kalma mücadelesini anlatır. Puis tarafından yazılan kişisel günlükler etkileyici bir anlatım sağlar. Film gerçeğe yakın repliklerle duygusal yoğunluk yaratır. Deniz ve doğa karşısında insanın yalnızlığı çok net hissedilir. 

IMDb: 6.6/10

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Derren Brown: The Push (2018)

Derren Brown: The Push (2018)

Gerçek sosyal deneylerde, katılımcılar profesyonel manipülasyonla ekstrem eylemlere yönlendirilir. Kamera arkası belgeseli tarzı bir ters psikoloji testi gibidir. İlginç ahlaki soru işaretleri ve izleyiciyle kurulan görsel bağ dikkat çekicidir. Fenomen haline gelmiş ünlü illüzyonist Derren Brown’un çalışmasıdır.

 IMDb: 7.3/10

Storm Boy (2019)

Storm Boy (2019)

Genç bir çocuğun pelikanla kurduğu dostluk, Avustralya kıyısında geçer ve doğayı, aile değerlerini işler. Doğa dramı olan film, nostaljik bir çocukluk hikâyesi sunar. Görsel olarak etkileyici kıyı manzaraları barındırır. Aile içi ilişkiler ve kayıp temaları güçlüdür.

 IMDb: 6.8/10

The Art of Racing in the Rain (2019)

The Art of Racing in the Rain (2019)

Bir köpeğin gözünden anlatılan bu hikâye, sahibinin araba yarışçısı olmasıyla iç içe geçmiş yaşama dair öğretiler içerir. Spiritüel ve duygusal tonuyla insan-köpek ilişkisini derinleştirir. Araba yarışları metaforu, yaşam sancılarına paralellik kurar. Film, samimi diyaloglar ve öğretici duruşuyla aile dostu yapılardan. 

IMDb: 7.7/10

The Translators (2019)

The Translators (2019)

Dokuz çevirmenin, elektrik kesintisi altında sır dolu bir cephesini işlerken yaşadıkları stresi anlatan Fransız gerilim filmidir. Hikâye, kitap yayın dünyasının perde arkasına dokunur. Dönem atmosferi, çeviri sürecine dair detaylar ilgi çeker. Polisiyeye yakın, düşünsel bir gerilim sunar. 

IMDb: 6.5/10

The Professor and the Madman (2019)

The Professor and the Madman (2019)

Oxford’un ilk büyük sözlüğünü hazırlayan iki farklı karakterin hikâyesine dayanır: profesör ve bu sözlüğe katkıda bulunan psikopat mahkum. Hugh Grant ve Mel Gibson gibi güçlü oyuncularla desteklenmiştir. Tarih ve dilbilim meraklıları için cezbedici detaylar içerir. Bireyin toplumla ilişkisine dair çarpıcı çıkarımlar barındırır. 

IMDb: 7.4/10

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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