Sarı Dev Hulk Hogan’ın En Sevilen Filmlerinden 15 Öneri!
Hollywood yıldızı Hulk Hogan 72 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin idolü olan güreş yıldızı ve oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Hulk Hogan’ın kaybı sevenlerini derinden üzdü. Yer aldığı yapımlar her daim dünya çapında etki yaratan yapımlar olmuştu. Sizler için filmlerini derledik. Gelin detaylara geçelim!
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Rocky III (1982)
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Goldie and the Bears (1984)
No Holds Barred (1989)
Suburban Commando (1991)
Mr. Nanny (1993)
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Thunder in Paradise (1993)
Santa with Muscles (1996)
Spy Hard (1996)
Secret Agent Club (1996)
Shadow Warriors: Assault on Devil’s Island (1997)
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3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)
The Ultimate Weapon (1998)
McCinsey’s Island (1998)
Shadow Warriors II: Hunt for the Death Merchant (1999)
Little Hercules (2009)
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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