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Sarı Dev Hulk Hogan’ın En Sevilen Filmlerinden 15 Öneri!

Sarı Dev Hulk Hogan’ın En Sevilen Filmlerinden 15 Öneri!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
24.07.2025 - 21:38

Hollywood yıldızı Hulk Hogan 72 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin idolü olan güreş yıldızı ve oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Hulk Hogan’ın kaybı sevenlerini derinden üzdü. Yer aldığı yapımlar her daim dünya çapında etki yaratan yapımlar olmuştu. Sizler için filmlerini derledik. Gelin detaylara geçelim!

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Rocky III (1982)

Rocky III (1982)

Hulk Hogan, ringde “Thunderlips” adlı şovmen güreşçiyi canlandırır. Rocky Balboa ile yaptığı gösteri maçında sertlik dozunu abartarak kargaşaya neden olur. Karakteri, güreş ve boks dünyasının birleştiği noktada tam bir şov figürüdür. Hogan, bu filmle Hollywood’daki ilk dikkat çekici çıkışını yapar. Kısa sahnesi olmasına rağmen unutulmaz bir iz bırakır.

Goldie and the Bears (1984)

Goldie and the Bears (1984)

Bir grup eski profesyonel futbolcunun hayatına odaklanan hafif komedi tonlu bir TV filmidir. Filmde, takımın başına getirilen Goldie adındaki idealist bir kadın koç, disiplinsiz ve dağılmış oyuncuları tekrar bir araya getirmeye çalışır. Hulk Hogan, bu oyunculardan biri olan “Sterling” karakterine hayat verir; güçlü fiziğiyle dikkat çeken ama duygusal yönleri de olan bir figürdür. Goldie’nin liderliği altında, takım sadece sahada değil kişisel olarak da dönüşüm yaşar. Film, sporu ve ikinci şansları konu eden 80’ler dönemine özgü umut dolu bir televizyon yapımıdır.

No Holds Barred (1989)

No Holds Barred (1989)

Rip karakterini canlandıran Hulk Hogan, televizyon için dövüşen ahlaklı bir güreşçidir. Rakip kanalın sahibi, Rip’i kendi şiddetli dövüş şovuna katmak ister ama Rip direnir. Sonunda kötü kalpli Zeus’la ölümcül bir ring mücadelesine girer. Film, Hogan’ın güreşçi kimliğini sinemaya taşıdığı ilk başrolüdür. Aksiyon ve abartılı dramatik öğelerle doludur.

Suburban Commando (1991)

Suburban Commando (1991)

Shep Ramsey rolündeki Hogan, galaksiler arası bir savaşçıyken Dünya’da saklanmak zorunda kalır. Tipik banliyö hayatına uyum sağlamakta zorlanır. Komşular ve çocuklarla başa çıkarken istemeden kahramanlığa geri döner. Hogan, sert görünümlü ama sevimli bir uzaylının komik yönünü oynar. Bilim kurgu ile aile komedisini harmanlayan hafif bir yapımdır.

Mr. Nanny (1993)

Mr. Nanny (1993)

Sean Armstrong adlı emekli bir güreşçi olarak çocuk bakıcılığına başlar. Zengin bir ailenin iki yaramaz çocuğuyla baş etmek zorundadır. Başta uyumsuzluk yaşasa da zamanla onları koruyup sevmeye başlar. Hogan burada hem komedi hem kalp ısıtan baba figürünü sunar. Aile dostu bir 90’lar komedisidir.

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Thunder in Paradise (1993)

Thunder in Paradise (1993)

Randolph J. “Hurricane” Spencer karakteriyle eski deniz komandosu olarak karşımıza çıkar. Yüksek teknolojili bir sürat teknesiyle suçla savaşır. Yanında yardımcısı ve küçük bir kız çocuğu vardır. Hem aksiyon hem aile bağları ön plandadır. Diziye de dönüşen bu TV filmi, Hogan’ın aksiyon kahramanı yüzünü gösterir.

Santa with Muscles (1996)

Santa with Muscles (1996)

Zengin ve kibirli iş adamı Blake Thorn’u canlandıran Hogan, kaza geçirip hafızasını kaybeder. Kendini Noel Baba sanarak bir yetimhaneye sığınır. Yetimhaneyi yıkmak isteyen kötü adamlara karşı savaşmaya karar verir. Hogan burada hem kahraman hem Noel Baba’dır. Çocuklara yönelik absürt bir yılbaşı komedisidir.

Spy Hard (1996)

Spy Hard (1996)

Hulk Hogan bu parodi filmde kısa bir cameo (konuk oyuncu) ile yer alır ve kendisini oynar. Film, Leslie Nielsen’ın canlandırdığı ajan Dick Steele’in Bond tarzı ajan filmleriyle dalga geçtiği bir komedidir. Hogan, televizyonda gösterilen bir sahnede karikatürize bir biçimde belirir. Filmin mizahı, 90’ların “Naked Gun” tarzı absürt esprileriyle doludur. Hogan’ın sahnesi kısa olsa da, onun popüler kültür ikonluğunu vurgular.

Secret Agent Club (1996)

Secret Agent Club (1996)

Ray Chase rolündeki Hulk Hogan, oyuncak dükkanı sahibi gibi görünen ama aslında gizli bir ajan olan bir babayı canlandırır. Oğlu Bobby, babasının kimliğini yanlışlıkla öğrenir ve ikili birlikte kötü adamlara karşı savaşmak zorunda kalır. Filmde Hogan, hem baba figürü hem de kahraman ajan olarak aksiyon ve aile sevgisini bir araya getirir. Çocuklara yönelik komedi ve macera öğeleriyle 90’lar aile filmleri arasında yer alır. Hogan, burada dövüşen ama kalbi yumuşak bir süper baba karakterindedir.

Shadow Warriors: Assault on Devil’s Island (1997)

Shadow Warriors: Assault on Devil’s Island (1997)

Mike McBride rolünde, eski özel kuvvetler mensubu bir paralı asker olarak teröristlere karşı operasyon düzenler. Eski takım arkadaşlarıyla birlikte rehineleri kurtarmaya çalışır. Hogan burada lider ve stratejik savaşçı rolündedir. Film, düşük bütçeli ama tempolu bir TV aksiyonudur. Askeri tarzda operasyon sahneleri dikkat çeker.

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3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)

3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)

Emekli süper kahraman Dave Dragon rolündedir. Bir eğlence parkında rehine krizi yaşanırken çocuklar ve Dragon birlikte kötüleri alt eder. Hogan burada, eski günlerine dönen yaşlanmış bir kahramanı oynar. Renkli, çocuklara yönelik bol aksiyonlu bir filmdir. Hogan’ın 90’lar çocuk sinemasındaki önemli rollerinden biridir.

The Ultimate Weapon (1998)

The Ultimate Weapon (1998)

Ben Cutter adlı emekli özel kuvvet askerini canlandırır. Sessiz bir hayat isterken kızının hedef alınmasıyla tekrar savaşa döner. Hogan burada ciddi, silah kullanma konusunda usta bir karakter çizer. Aksiyonun ağır bastığı bu film, Hogan’ın sert adam imajını kullanır. Daha karanlık ve yetişkinlere yönelik bir ton içerir.

McCinsey’s Island (1998)

McCinsey’s Island (1998)

Joe McCinsey adında maceraperest bir adamı oynar. Tropik bir adada gizli hazine peşindedir. Adada karşılaştığı tuhaf tiplerle baş etmek zorundadır. Hogan bu filmde Indiana Jones tarzı bir karakter çizer. Macera ve komedi unsurlarıyla hafif yapımlardan biridir.

Shadow Warriors II: Hunt for the Death Merchant (1999)

Shadow Warriors II: Hunt for the Death Merchant (1999)

Mike McBride karakteriyle geri döner. Bu kez biyolojik silah satmaya çalışan bir çılgınla mücadele eder. Takımıyla birlikte ölümcül bir takibe çıkar. Hogan burada fiziksel gücün yanında liderliğiyle öne çıkar. İlk filmin devamı niteliğindedir ve aynı aksiyon çizgisini sürdürür.

Little Hercules (2009)

Little Hercules (2009)

Tanrıların kralı Zeus’u canlandırır. Küçük Herkül’ün Olimpos’tan Dünya’ya inişini izler ve onu yönlendirmeye çalışır. Hogan burada tanrısal, karizmatik bir figürdür. Film çocuklara hitap eden, 3D teknolojili fantastik bir maceradır. Hogan’ın olgun yaşta aldığı sembolik rollerden biridir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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