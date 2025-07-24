Sarı Dev Hulk Hogan’ın En Sevilen Filmlerinden 15 Öneri!

Bir grup eski profesyonel futbolcunun hayatına odaklanan hafif komedi tonlu bir TV filmidir. Filmde, takımın başına getirilen Goldie adındaki idealist bir kadın koç, disiplinsiz ve dağılmış oyuncuları tekrar bir araya getirmeye çalışır. Hulk Hogan, bu oyunculardan biri olan “Sterling” karakterine hayat verir; güçlü fiziğiyle dikkat çeken ama duygusal yönleri de olan bir figürdür. Goldie’nin liderliği altında, takım sadece sahada değil kişisel olarak da dönüşüm yaşar. Film, sporu ve ikinci şansları konu eden 80’ler dönemine özgü umut dolu bir televizyon yapımıdır.