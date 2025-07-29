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İmam Gazali’nin Hayatını Anlatacak Dizide Başrol Taner Ölmez Oldu

İmam Gazali’nin Hayatını Anlatacak Dizide Başrol Taner Ölmez Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 16:04

tabii platformu için projeler ara vermeden devam ediyor. Şimdiyse yeni dizi projelerinden biri İmam Gazali’nin hayat hikayesi üzerine olacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizide başrolü oynamak için Taner Ölmez’le anlaşma sağlandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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İmam Gazali’yi canlandıracak olan Taner Ölmez’in imza aşamasında olduğu aktarıldı.

İmam Gazali’yi canlandıracak olan Taner Ölmez’in imza aşamasında olduğu aktarıldı.

Başarılı oyuncuyu Medcezir dizisinde Mert Asım Serez rolüyle tanımıştk. Günümüzün birçok popüler oyuncusunun ünlenmesine vesile olan Medcezir dizisinde Taner Ölmez de yeteneğini konuşturan isimlerdendi.

Şimdiyse sektörün vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Şimdiyse sektörün vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Başrolünde yer alacağı İmam Gazali dizisi tabii’de yayınlanacak. Akli Film tarafından çekilecek. Bakalım nasıl bir biyografi dizisi izleyeceğiz? Gelişmeleri aktarıyor olacağız…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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