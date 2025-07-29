İmam Gazali’nin Hayatını Anlatacak Dizide Başrol Taner Ölmez Oldu
tabii platformu için projeler ara vermeden devam ediyor. Şimdiyse yeni dizi projelerinden biri İmam Gazali’nin hayat hikayesi üzerine olacak. Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre dizide başrolü oynamak için Taner Ölmez’le anlaşma sağlandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İmam Gazali’yi canlandıracak olan Taner Ölmez’in imza aşamasında olduğu aktarıldı.
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Şimdiyse sektörün vazgeçilmez isimlerinden oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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