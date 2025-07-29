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Avatar Serisinin 3. Filmi İçin Geri Sayım! Avatar: Ateş ve Kül’ün Fragmanı Yayınlandı

Avatar Serisinin 3. Filmi İçin Geri Sayım! Avatar: Ateş ve Kül’ün Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 12:57

İlk kez 2009 yılında izlediğimiz Avatar filmi, o dönem için efsanelerden olmuştu. Tabii hala en popüler yapımlar arasında yer almayı başarıyor. Hal böyle olunca filmin ikincisi için çalışmalar başlamış, 2022 yılında Avatar: Suyun Yolu adıyla izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Şimdiyse serinin üçüncü filmi geliyor. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan Avatar: Ateş ve Kül’ün resmi fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte fragman 👇

Avatar: Ateş ve Kül, 19 Aralık’ta vizyona girecek.

Avatar: Ateş ve Kül, 19 Aralık’ta vizyona girecek.

Başarılı yapım bakalım üçüncü filmiyle de izleyenleri tatmin etmeyi başaracak mı? Yine macera ve gizem dolu bir hikaye izleyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz, vizyona girince gidecek misiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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