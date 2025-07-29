Avatar Serisinin 3. Filmi İçin Geri Sayım! Avatar: Ateş ve Kül’ün Fragmanı Yayınlandı

İlk kez 2009 yılında izlediğimiz Avatar filmi, o dönem için efsanelerden olmuştu. Tabii hala en popüler yapımlar arasında yer almayı başarıyor. Hal böyle olunca filmin ikincisi için çalışmalar başlamış, 2022 yılında Avatar: Suyun Yolu adıyla izleyicinin beğenisine sunulmuştu. Şimdiyse serinin üçüncü filmi geliyor. Geçtiğimiz günlerde afişi yayınlanan Avatar: Ateş ve Kül’ün resmi fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!