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Burak Özçivit’in Ayrılmasıyla Her Şey Değişiyor: Kuruluş Osman’da Yönetmen Değişikliğine Gidildi

Burak Özçivit’in Ayrılmasıyla Her Şey Değişiyor: Kuruluş Osman’da Yönetmen Değişikliğine Gidildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 12:00

Kuruluş Osman dizisinde ücrette anlaşamadığı için başrol oyuncu Burak Özçivit kadrodan ayrılma kararı almıştı. Oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte işler değişti. İlk başlarda Burak Özçivit’in yerine yeni oyuncu geleceği düşünülmüştü ancak senaryoda değişikliğe karar verildi. Birsen Altuntaş dizinin yeni yönetmenle anlaştığını duyurdu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.

Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.

Oyuncu anlaşmazlık yaşayınca diziden ayrıldı ve sosyal medyada veda paylaşımı yapmayı da es geçmedi. Başrolün ayrılması senaryoda değişiklik kararına neden olurken, zamanda atlama yapılmasına karar verildi.

Dizinin yeni yönetmeni Bülent İşbilen oldu.

Dizinin yeni yönetmeni Bülent İşbilen oldu.

Oyuncu kadrosunda da değişiklikler olacağı söyleniyor. Mert Yazıcıoğlu’yla görüşüldüğü de iddialar arasında. Bakalım dizinin son sezonu olacak 7. sezonda neler izleyeceğiz?

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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