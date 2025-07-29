Burak Özçivit’in Ayrılmasıyla Her Şey Değişiyor: Kuruluş Osman’da Yönetmen Değişikliğine Gidildi
Kuruluş Osman dizisinde ücrette anlaşamadığı için başrol oyuncu Burak Özçivit kadrodan ayrılma kararı almıştı. Oyuncunun diziden ayrılmasıyla birlikte işler değişti. İlk başlarda Burak Özçivit’in yerine yeni oyuncu geleceği düşünülmüştü ancak senaryoda değişikliğe karar verildi. Birsen Altuntaş dizinin yeni yönetmenle anlaştığını duyurdu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burak Özçivit’in bölüm başı 4-6 milyon TL arası ücret talep ettiği iddialar arasındaydı.
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Dizinin yeni yönetmeni Bülent İşbilen oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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