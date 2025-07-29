Favori Çiftimiz Yeniden Buluşacak mı? Özge Özpirinçci’nin Partnerliği İçin Salih Bademci’ye Teklif Gitti
Travmalarımızı tetikleyen, toksik aşkı anlatan İlk ve Son dizisinde birlikte izlediğimiz Özge Özpirinçci ve Salih Bademci efsane partnerlikleri ve uyumlarıyla ilgilerin odağında olmayı başarmışlardı. Birbirinden yetenekli iki oyuncumuz da hala İlk ve Son denince akla geliyor. Şimdiyse ikiliyi yeniden izleme şansımız olduğuna dair bir iddia paylaşıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi projesi için Özge Özpirinçci’nin partneri olması adına Salih Bademci’ye teklif gitti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Gold Film NOW’da yayınlanmak üzere Sakıncalı adlı dizinin hazırlıklarını sürdürüyor.
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Partnerlik içinse Salih Bademci’ye teklif yapıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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