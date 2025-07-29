Favori Çiftimiz Yeniden Buluşacak mı? Özge Özpirinçci’nin Partnerliği İçin Salih Bademci’ye Teklif Gitti

Travmalarımızı tetikleyen, toksik aşkı anlatan İlk ve Son dizisinde birlikte izlediğimiz Özge Özpirinçci ve Salih Bademci efsane partnerlikleri ve uyumlarıyla ilgilerin odağında olmayı başarmışlardı. Birbirinden yetenekli iki oyuncumuz da hala İlk ve Son denince akla geliyor. Şimdiyse ikiliyi yeniden izleme şansımız olduğuna dair bir iddia paylaşıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi projesi için Özge Özpirinçci’nin partneri olması adına Salih Bademci’ye teklif gitti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş