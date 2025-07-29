onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.07.2025 - 10:56

Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yakın zamanda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Aynadaki Yabancı adlı dizi projesi için de merak sürüyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu için Simay Barlas’ın imza attığı öğrenilirken Birsen Altuntaş, Barlas’a eşlik edecek başrol erkek oyuncuyu da açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?”

“Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?”

Dizide sloganından da anlaşıldığı üzere bir annenin hikayesini izleyeceğiz. Simay Barlas, çocuğuna kavuşmak için mücadele veren Azra karakterini canlandıracak.

Simay Barlas’ın partneri içinse Onur Tuna ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

Simay Barlas’ın partneri içinse Onur Tuna ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yayınlanan Netflix dizisi Geleceğe Mektuplar’da da yer almıştı. Aynadaki Yabancı’da ise Alihan karakterine hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın