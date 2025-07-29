Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu

Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yakın zamanda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Aynadaki Yabancı adlı dizi projesi için de merak sürüyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu için Simay Barlas’ın imza attığı öğrenilirken Birsen Altuntaş, Barlas’a eşlik edecek başrol erkek oyuncuyu da açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş