Aynadaki Yabancı Dizisinde Simay Barlas’ın Partneri Olacak Oyuncu Belli Oldu
Kanalların ve yapımların sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yakın zamanda atv ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Aynadaki Yabancı adlı dizi projesi için de merak sürüyor. Dizinin başrol kadın oyuncusu için Simay Barlas’ın imza attığı öğrenilirken Birsen Altuntaş, Barlas’a eşlik edecek başrol erkek oyuncuyu da açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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“Bir kadın çocuğu için nelerden vazgeçer?”
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Simay Barlas’ın partneri içinse Onur Tuna ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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