Otelde Kalmadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 15 Hayat Kurtaran Detay
Otelde Kalmadan Önce Mutlaka Dikkat Etmeniz Gereken 15 Hayat Kurtaran Detay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Çıktıkları seyahatlerde gittikleri otellerden edindikleri dersleri paylaşarak hepimizi daha dikkatli olamaya teşvik eden kişilerden derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "Yatakların üst kısmında, şiltenin altında veya şilte dikişleri üstünde küçük koyu kahverengi lekeler görürseniz biliniz ki bunlar tahtakuruları anlamına gelir."
2. "Odaya girdiğiniz anda boğazınız ve gözleriniz kaşınıyorsa bilin ki oda böcekler için ilaçlanmıştır. O odada çok durmayın."
3. "Resepsiyon ofisinin etrafı kurşun geçirmez camlarla kaplıysa bilin ne otel ne de gittiğiniz yer sizin için güvenlidir."
4. "Otele girdiğiniz anda kötü havalandırma kokusu geliyorsa bilin ki o havalandırma boruları otel kurulduğundan beri hiç temizlenmemiştir."
5. "Bir otelde tüm çalışanlar genç ise, özellikle de 20 yaş aralığındaysa bilin ki ucuza işçi çalıştırıyorlardır ve bu da doğal olarak kötü bir hizmetle karşılaşacaksınız demek olur."
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6. "Rezervasyon yapmadan önce internetten yorumları okuyun ve otel yöneticilerinin yorumlara nazikçe yanıt verip vermediğini görün. Yorumlara cevaplar agresif ise o otelden uzak durun derim."
7. "Duvarlarda küf var mı diye kontrol edin. Küflü bir odada uyumak sizin sağlığınızı etkileyebilir."
8. "Sizi otele bırakan taksi şoförünüz 'bundan emin misin?' diye soruyorsa bilin ki bir sıkıntı vardır."
9. "Aşırı derece de kullanılmış oda spreyleri. Otele gittiğinizde odada güçlü bir oda spreyi kokusu varsa bilin ki küf kokusu, kanalizasyon kokusu veya daha kötüsünü maskelemeye çalışıyorlar."
10. "Endişe verici olan şey, çevrimiçi olarak bir yer aradığınızda dış mekana, caddeye veya mahalleye ait hiçbir fotoğrafın olmaması, yalnızca yatakların ve kahvaltı salonunun klasik fotoğrafları olmasıdır."
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11. "Verilen ücrete dahil olmayan ek ücretler. Rezervasyon yaparken size söylenmeyen ek ücretlere dikkat edin. Sizden para koparmak için bir çok saçma ek ücret karşınıza çıkarılacak."
12. "Düzgün bir şekilde kilitlenmeyen kapılar. Çok dikkat etmeniz gereken bir durum bu çünkü birileri odanıza çok kolayca girebilir."
13. "Otelin çevresine dikkat edin. Otelinizin puanı yüksekse bile internetten nasıl bir sokakta olduğuna bakın. Belki de hiç güvenli caddelerde olmayan bir otele denk gelirsiniz."
14. "Bir keresinde Romanya'da kaldığım bir otelde yüzümü yıkamak için açtığım musluktan kahverengi su geliyordu ve bu sorun asla düzeltilmedi."
15. "Aslında bu durum restoranlar için de geçerli: tuvaletin arkasını kontrol ederek orayı ne kadar iyi temizlediklerini görün. Bu görülemeyen diğer yüzeylerin temizliğini nasıl yaptıkları hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olur. Eğer orası kirliyse, muhtemelen başka birçok şey de ihmal edilmiştir."
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