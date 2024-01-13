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Şehirlerin de Lakapları Olur: Dünyadaki Şehirlerin İlginç Lakapları ve Anlamları

Şehirlerin de Lakapları Olur: Dünyadaki Şehirlerin İlginç Lakapları ve Anlamları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 13:01

Lakap sadece insanlara değil artık şehirlere de yakıştırılıyor. Dünyada ise lakap takılan yerler bir hayli fazla bulunuyor. Gelin bu şehirleri ve lakaplarını birlikte öğrenelim.

Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/sehirleri...
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1. Rüzgarların dövdüğü şehir - Bakü

1. Rüzgarların dövdüğü şehir - Bakü
www.enuygun.com

Bakü kelimesinin anlamı ‘rüzgarın çarptığı’ anlamına gelince bu lakap kaçınılmaz oluyor.

2. Tüccarların limanı - Kopenhag

2. Tüccarların limanı - Kopenhag
www.enuygun.com

Deniz ticareti ile yüzyıllardır uğraşan bir kente bu lakap aşırı uygun. Kopenhag'ın kelime anlamı da 'tüccarların limanı' demek.

3. Kuzeyin başkenti - Pekin

3. Kuzeyin başkenti - Pekin
www.enuygun.com

Kelime anlamı ‘kuzeyin başkenti’ demek olan şehir en büyük savunma duvarıyla da lakabının hakkını veriyor.

4. Melekler şehri - Los Angeles

4. Melekler şehri - Los Angeles
www.enuygun.com

Birçok filmin anavatanı olan Los Angeles ılıman iklimiyle cennette gibi hissettiriyor. zaten şehrin adı 'melekler' anlamına gelmekte.

5.Beyaz kale - Viyana

5.Beyaz kale - Viyana
www.enuygun.com

Mozart’ın uzun yıllar yaşadığı şehirin de kelime anlamı beyaz kale… kültür ve sanat madeni olan şehrin adının anlamı da 'beyaz kale'...

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6. Aslanlı Şehir - Singapur

6. Aslanlı Şehir - Singapur
www.enuygun.com

İlginç kuralları ve düzeniyle ünlü Singapur’un kelime anlamı da lakabıyla aynı anlama geliyor.

7. Güzel rüzgarların kenti - Buenos Aires

7. Güzel rüzgarların kenti - Buenos Aires
www.enuygun.com

Serinlemeke için en güzel rüzgarı hissedebileceğiniz yerlerden… Adını ve lakabını kendi gibi güzel rüzgarlardan alıyor.

8. Kara havuz - Dublin

8. Kara havuz - Dublin
www.enuygun.com

Kapalı ve kasvetli havasıyla bu lakabı aldığına şaşırmamak lazım.

9. Işık şehri - Paris

9. Işık şehri - Paris
otobusleavrupaturu.net

Aşıklar şehri olabilir ama şehrin Aydınlanma Çağındaki rolü daha eski…

10. Ebedi şehir - Roma

10. Ebedi şehir - Roma
otobusleavrupaturu.net

Roma’nın kuruluşu o kadar eski ki bu lakabı en hak eden şehir.

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11. Denizin gelini - Venedik

11. Denizin gelini - Venedik
otobusleavrupaturu.net

Venedik manzarası bu lakabın neden takıldığını gösteriyor.

12. Adriyatik’in incisi - Dubrovnik

12. Adriyatik’in incisi - Dubrovnik
otobusleavrupaturu.net

Doğal güzelliği, tarihi ve mücevherleri ile bu lakabı hak eden başka bir şehir.

13. Kuzey’in Venedik’i - Amsterdam

13. Kuzey’in Venedik’i - Amsterdam
otobusleavrupaturu.net

90’dan fazla adanın 1.500 köprü ile Amsterdam sizce Venedik olabilir mi?

14. Kaplanlar şehri - Oslo

14. Kaplanlar şehri - Oslo
otobusleavrupaturu.net

İlk kez 1870 yılında, yazar Bjørnstjerne Bjørnson tarafından kullanılan bu lakap kentin soğuk ve tehlikeli bir yer olmasından dolayı verilmiş.

15. Zambaklar şehri - Floransa

15. Zambaklar şehri - Floransa
otobusleavrupaturu.net

Remi bayrağında zambak sembolü olması tesadüf değil.

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16. Dünyanın annesi - Kahire

16. Dünyanın annesi - Kahire

Umm al-Dunya’da denilen kahire antik Mısır’ın gizemli ve görkemli tarihinden almakta.

17. Tuna’nın incisi - Budapeşte

17. Tuna’nın incisi - Budapeşte

Tuna Nehrinin içinden geçtiği en güzel şehirin lakabı yine Tuna Nehrinden geliyor.

18. Menekşe taçlı şehir - Atina

18. Menekşe taçlı şehir - Atina

Bu konuda iki rivayet bulunuyor; birincisi Yunanistan’ın önceki adı olan Ionia’nın (adını Kral İyon’dan aldığı ve kelime anlamı menekşe olduğu için, ikincisi Pinda adlı bir Yunan şairin şiirindeki  'Şairlerin sevdiği mor tacı olan ışık şehri, sen Yunanistan’ın kalesisin” dizesinden bu lakabı aldığı söylenmekte.

19. 100 kuleli şehir - Prag

19. 100 kuleli şehir - Prag

Panoramik olarak şehri gördüğünüzde neden bu lakap takılmış anlayabilirsiniz.

20. Beyazlar şehri - Cape Town

20. Beyazlar şehri - Cape Town
havahaber.com

Beyaz kumlarıyla başkentin bu lakabı alması tesadüf olamaz.

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21. Baharat şehir - Mumbai

21. Baharat şehir - Mumbai
havahaber.com

Eski adıyla Bombay adeta Hindistan’ın baharat deposu olduğu için bu lakap kaçınılmaz oluyor.

22. Krallar şehri - Londra

22. Krallar şehri - Londra
havahaber.com

Buckingham Sarayı söz konusu olunca krallar şehri tabii ki Londra.

23. Bin cami şehri - İstanbul

23. Bin cami şehri - İstanbul
havahaber.com

Zengin tarihi ve manevi kültürüyle İstanbul listenin olmazsa olmazı…

24. Büyük elma - New York

24. Büyük elma - New York
havahaber.com

Amerika’nın en büyüğü tabii ki bu lakapla anılır.

25. Altın şehir - Johannesburg

25. Altın şehir - Johannesburg
havahaber.com

Güney Afrika’nın en büyük şehri lakabını altın madenlerinden almakta.

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26. Güneş şehri - Phoenix

26. Güneş şehri - Phoenix
havahaber.com

Sıcak şehrin kendine yakışan lakabı…

27. Bahar şehri - Kyoto

27. Bahar şehri - Kyoto
havahaber.com

Kiraz çiçeklerinin en çok yakıştığı eski başkent…

28. Kuzeyin incisi - St Petersburg

28. Kuzeyin incisi - St Petersburg
havahaber.com

Şerin zarafeti ve tarihine yakışan bir lakap.

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