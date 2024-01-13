Şehirlerin de Lakapları Olur: Dünyadaki Şehirlerin İlginç Lakapları ve Anlamları

Bu konuda iki rivayet bulunuyor; birincisi Yunanistan’ın önceki adı olan Ionia’nın (adını Kral İyon’dan aldığı ve kelime anlamı menekşe olduğu için, ikincisi Pinda adlı bir Yunan şairin şiirindeki 'Şairlerin sevdiği mor tacı olan ışık şehri, sen Yunanistan’ın kalesisin” dizesinden bu lakabı aldığı söylenmekte.