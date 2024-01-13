Şehirlerin de Lakapları Olur: Dünyadaki Şehirlerin İlginç Lakapları ve Anlamları
Şehirlerin de Lakapları Olur: Dünyadaki Şehirlerin İlginç Lakapları ve Anlamları
Kaynak: https://www.flypgs.com/blog/sehirleri...
Lakap sadece insanlara değil artık şehirlere de yakıştırılıyor. Dünyada ise lakap takılan yerler bir hayli fazla bulunuyor. Gelin bu şehirleri ve lakaplarını birlikte öğrenelim.
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1. Rüzgarların dövdüğü şehir - Bakü
2. Tüccarların limanı - Kopenhag
3. Kuzeyin başkenti - Pekin
4. Melekler şehri - Los Angeles
5.Beyaz kale - Viyana
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6. Aslanlı Şehir - Singapur
7. Güzel rüzgarların kenti - Buenos Aires
8. Kara havuz - Dublin
9. Işık şehri - Paris
10. Ebedi şehir - Roma
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11. Denizin gelini - Venedik
12. Adriyatik’in incisi - Dubrovnik
13. Kuzey’in Venedik’i - Amsterdam
14. Kaplanlar şehri - Oslo
15. Zambaklar şehri - Floransa
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16. Dünyanın annesi - Kahire
17. Tuna’nın incisi - Budapeşte
18. Menekşe taçlı şehir - Atina
19. 100 kuleli şehir - Prag
20. Beyazlar şehri - Cape Town
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21. Baharat şehir - Mumbai
22. Krallar şehri - Londra
23. Bin cami şehri - İstanbul
24. Büyük elma - New York
25. Altın şehir - Johannesburg
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26. Güneş şehri - Phoenix
27. Bahar şehri - Kyoto
28. Kuzeyin incisi - St Petersburg
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