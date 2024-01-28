Hayat Pahalılığına Çözüm Olarak Buldukları Muadilleri Paylaşarak Her Derde Deva Olan 15 Kişi
Hayat Pahalılığına Çözüm Olarak Buldukları Muadilleri Paylaşarak Her Derde Deva Olan 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Her şeyin pahalılaşmasıyla birlikte hayatlarına entegre ettikleri ve artık trajikomik bir şekilde pahalısından daha çok sevdikleri ucuz şeyleri paylaşan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Kış sebzesi tüketimimin %90'ı artık lahanayla merkezli. Bundan sonra sezon dışı ürünlere yüksek fiyat ödemeyi reddediyorum."
2. "Konserve fasulye veya dondurulmuş hazır yemekler almak yerine artık kendim kuru fasulye ve mercimeği pişiriyorum. Böylece hem daha sağlıklı hem daha az masraflı yemek yemiş oluyorum."
3. "Market alışverişlerimi pazar alışverişlerine dönüştürdüm. Hem daha taze meyve ve sebzeler yiyorum hem de daha az ödüyorum."
4. "Kuaförlere harcadığım paranın haddi hesabı yok. Birkaç deneme yanılma yöntemi ile artık saçlarımı kendim evde boyayabiliyorum...ne kadar yorucu olsa da."
5. "Bulaşık tableti yerine sıvı bulaşık sabunu. Birkaç yıl önce tabletlere geçmiştik ama fiyatlar artmaya başlayınca bulaşık sabununa geri döndük. Bulaşık sabunu daha ucuz cidden neden tabletlere para ödediğimize dair hiçbir fikrim yok!"
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6. "Arada çok büyük bir fark olmadıkça market alışverişlerimde her zaman marketin markasına ait ürünleri alıyorum. Neredeyse aynı olan şeyler için neden daha çok para ödeyeyim?"
7. "Elimden geldikçe kıyafetlerimi internet uygulamaları üzerinden ikinci el olarak alıyorum. Marka ürün almaktan çok daha ucuza oluyor ve bazı insanlar sırf para gelsin diye güzel şeyleri ucuza bırakıyor."
8. "Kıyma eti kemiksiz etten daha avantajlı ve yemek olarak kullanması daha kolay. Pişirirken de yemek sosunu daha iyi emiyor."
9. "Evde kuru meyve bulundurmak her zaman iyidir. Normal meyveler gibi hemen bozulmaz ve istediğiniz zaman da atıştırmalık olarak yenebilir..."
10. "Yemeklerimde makarnayı daha çok tercih ediyorum. Hem farklı soslarla değişik şeyler deniyorum hem de garip bir şekilde her makarna şeklinin tadı bana farklı geliyor..."
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11. "Akşam yemeğinden kalanları dolapta çürümeye terk etmek yerine paketleyim bir sonraki gün işte yiyorum."
12. "Duş jelleri ve sıvı el sabunları yerine yine kalıp sabunlar kullanıyorum. Doğal sabun kalıpları uzun süre dayanıyor zaten."
13. "Kağıt havlu yerine mikro fiber bez kullanmak daha mantıklı bence hem kağıt israfı yapmaktan kaçınmış oluyorum."
14. "Bulaşık süngeri yerine kabak lifi kullanmaya geçtim ve zaten plastik kullanmayı hiç sevmiyorum."
15. "Dışardan eve su söylemek yerine eve arıtma sistemi taktırdım. Uzun vadede kesinlikle daha ucuza geliyor."
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