Yıllara Meydan Okuyan Güzelliğiyle Meşhur Defne Samyeli'nin Asansör Pozları "Ne Yiyip Ne İçiyorsun" Dedirtti
Yıllara Meydan Okuyan Güzelliğiyle Meşhur Defne Samyeli'nin Asansör Pozları "Ne Yiyip Ne İçiyorsun" Dedirtti
Güzelliği dillere destan olan 51 yaşındaki Defne Samyeli, son pozlarıyla yine büyüledi. Samyeli'nin genç ve güzel görünümü beğeni yağmuruna tutuldu.
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Yıllara meydan okuyan bir güzelliğe sahip olan Defne Samyeli'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi hem açıklamaları hem tarzı hem de görünümü ile magazin dünyasının en sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Biliyorsunuz ki Samyeli'nin paylaştığı her poz, giydiği her şey olay oluyor. Hatta ünlü isim hem kızları hem de çalkantılı aşk hayatıyla sık sık konuşuluyor.
51 yaşındaki Defne Samyeli'nin nasıl bu kadar güzel göründüğü de en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Hatta Samyeli, her yeni paylaşım yaptığında kendimizi bu soruyu sormaktan alıkoyamıyoruz.
Geçtiğimiz günlerde asansör pozlarını paylaşan ünlü isim yine herkesi büyülemeyi başardı. Akıllara ise tek bir soru geldi: "Ne yiyip içiyorsun da bu kadar güzel görünüyorsun?"
Gelin Samyeli'nin son pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Defne Samyeli'nin son pozlarını nasıl buldunuz? Had, yorumlarda buluşalım!
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