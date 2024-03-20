Ebru Gündeş, Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Çocuk İstismarı Skandalına Sessiz Kalamadı
Ebru Gündeş, Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Çocuk İstismarı Skandalına Sessiz Kalamadı
Geçtiğimiz saatlerde evine dönmeyen 12 yaşındaki bir çocuğun ailesinin ihbarı üzerine ortaya çıkan çocuk istismarı skandalı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan korkunç olaya bir tepki de Ebru Gündeş'ten geldi.
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Bugün, Halk TV'den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre, İstanbul Bağcılar'da yaşayan 12 yaşında bir çocuğun okul çıkışı eve dönmemesi üzerine polise başvurmasıyla, insanlıktan utandıran ve mide kaldıran bir skandalın perdesi aralandı.
Polis güvenlik kameralarını incelediğinde, çocuğun 60 yaşındaki su bayisi işletmecisi Metin Ş.'nin aracına bindiği tespit edildi ve su bayisine yapılan baskında, ses yalıtımlı bir odada istismara uğrayan çocuk, baygın halde bulundu. Metin Ş. ise tutuklandı.
Bayide ele geçirilen dijital materyaller sayesinde, Metin Ş.'nin birçok çocuğu istismar ettiği ve kayda alındığı ortaya çıktı.
Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarı skandalına bir tepki de geçtiğimiz günlerde evlenen, şimdilerde de hamile olduğu iddia edilen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'ten geldi.
Yaşananlara "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle tepki gösteren Ebru Gündeş, "Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir?" diye çıkıştı.
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