Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Açıklamasına Rağmen Prensesi Kale Almayanlara Fena Sert Çıktı!

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, yeğeni Mavi'nin babası Caner Yıldırım, kendi acı tecrübesinden yola çıkarak kanser olduğunu açıklamak zorunda kalan Galler Prensesi Kate Middleton'a yapılan zorbalığa sert çıkmıştı. Prensesin hala kayıp olduğunu ve türlü teorilerle son açıklamasının da yapay olduğunu düşünenleri gördükçe çileden çıkan Caner Yıldırım, yine takipçilerine sert çıktı.