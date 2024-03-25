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Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Açıklamasına Rağmen Prensesi Kale Almayanlara Fena Sert Çıktı!

Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım, Kanser Açıklamasına Rağmen Prensesi Kale Almayanlara Fena Sert Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.03.2024 - 00:53

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in eşi, yeğeni Mavi'nin babası Caner Yıldırım, kendi acı tecrübesinden yola çıkarak kanser olduğunu açıklamak zorunda kalan Galler Prensesi Kate Middleton'a yapılan zorbalığa sert çıkmıştı. Prensesin hala kayıp olduğunu ve türlü teorilerle son açıklamasının da yapay olduğunu düşünenleri gördükçe çileden çıkan Caner Yıldırım, yine takipçilerine sert çıktı.

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Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve evlendiklerinden beri sosyal medyada oldukça aktif eniştesi Caner Yıldırım'ı tanıyorsunuzdur.

Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve evlendiklerinden beri sosyal medyada oldukça aktif eniştesi Caner Yıldırım'ı tanıyorsunuzdur.

2019 yılında evlenen çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan dünyalar güzeli Aylin Mavi'yi kucağına almıştı hatırlarsanız. Fakat maalesef Mavi'ye karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuştu.

2019 yılında evlenen çift, aynı yılın sonunda Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annesinin de ismini yaşatan dünyalar güzeli Aylin Mavi'yi kucağına almıştı hatırlarsanız. Fakat maalesef Mavi'ye karnındaki şişlik nedeniyle gittikleri hastanede henüz 2.5 yaşındayken kanser teşhisi konulmuştu.

Caner Yıldırım ve Gamze Erçel, her ne kadar bu durumun yayılmasını istemese de Mavi'nin rahatsızlığı bir magazin sayfası tarafından haber yapılmış ve kısa sürede herkese ulaşmıştı.

Caner Yıldırım ve Gamze Erçel, her ne kadar bu durumun yayılmasını istemese de Mavi'nin rahatsızlığı bir magazin sayfası tarafından haber yapılmış ve kısa sürede herkese ulaşmıştı.

Ardından Caner Yıldırım'ın ricasıyla Mavi hakkındaki haberleri kaldıranlar oldu fakat Hande Erçel'in yeğeni olmasıyla beraber konu başlı başına bir mesele haline gelmişti artık.

Tedavi süreci boyunca kızları Mavi'yi sosyal medyadan uzaklaştıran aileden sevdiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Çok şükür ki geçtiğimiz aralık ayında Mavi de kanseri yenen çocukların çaldığı zili çaldı!

Tedavi süreci boyunca kızları Mavi'yi sosyal medyadan uzaklaştıran aileden sevdiren haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Çok şükür ki geçtiğimiz aralık ayında Mavi de kanseri yenen çocukların çaldığı zili çaldı!

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan ve paylaşımlarıyla da epey dikkat çeken Caner Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Kate Middleton meselesine gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu.

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan ve paylaşımlarıyla da epey dikkat çeken Caner Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Kate Middleton meselesine gösterdiği tepkiyle gündem olmuştu.
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Yaklaşık üç aydır kimse tarafından görülmeyen ve özellikle geçtiğimiz haftalarda tüm dünya basınının gündemine oturan Kate Middleton, 88 günün ardından ilk defa kanlı canlı kameralar karşısına geçmiş ve maalesef kanser olduğunu açıklamıştı hatırlarsanız.

Yaklaşık üç aydır kimse tarafından görülmeyen ve özellikle geçtiğimiz haftalarda tüm dünya basınının gündemine oturan Kate Middleton, 88 günün ardından ilk defa kanlı canlı kameralar karşısına geçmiş ve maalesef kanser olduğunu açıklamıştı hatırlarsanız.

İhanet senaryolarından başlayıp türlü hastalıklara ve hatta "öldü" haberlerinin çıkmasına sebep olan Kate Middleton gizeminin çözülmesi Caner Yıldırım'ın olayı kendi tecrübelerine dayanarak "zorbalık" olarak değerlendirmesine sebep olmuştu.

İhanet senaryolarından başlayıp türlü hastalıklara ve hatta "öldü" haberlerinin çıkmasına sebep olan Kate Middleton gizeminin çözülmesi Caner Yıldırım'ın olayı kendi tecrübelerine dayanarak "zorbalık" olarak değerlendirmesine sebep olmuştu.

Merak edenleriniz için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat Kate Middleton'un videolu açıklaması da dedikoduların dinmesi için yeterli olmadı. Prensesi videosunun yapay zekayla yapıldığı öne sürüldü. Hatta o kadar ki kullanıcıların öne çıkardığı detay Kate Middleton'un bir kaybolup bir belirdiğini iddia ettikleri yüzüğü oldu.

Fakat Kate Middleton'un videolu açıklaması da dedikoduların dinmesi için yeterli olmadı. Prensesi videosunun yapay zekayla yapıldığı öne sürüldü. Hatta o kadar ki kullanıcıların öne çıkardığı detay Kate Middleton'un bir kaybolup bir belirdiğini iddia ettikleri yüzüğü oldu.

Onun detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

İnsanların önce kanser olduğunu açıklamak zorunda bırakıp sonra da hala kayıp senaryolarına devam ettiğini gören Caner Yıldırım, yine hızını alamadı.

İnsanların önce kanser olduğunu açıklamak zorunda bırakıp sonra da hala kayıp senaryolarına devam ettiğini gören Caner Yıldırım, yine hızını alamadı.

Yüzükle ilgili teorilere değinen Caner Yıldırım, "birazcık kafanız bassa girer gerçek videoyu izlersiniz teyit edersiniz ama yok, yalana dolana karşı bir hayranlık içerisindesiniz" açıklamasında bulundu.

Yüzükle ilgili teorilere değinen Caner Yıldırım, "birazcık kafanız bassa girer gerçek videoyu izlersiniz teyit edersiniz ama yok, yalana dolana karşı bir hayranlık içerisindesiniz" açıklamasında bulundu.
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