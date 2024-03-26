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Sahnede Aniden Kanguru Gibi Zıplamaya Başlayan Kalben'in Kendinden Geçişine Gelen Benzetmeleri Görmeniz Lazım!

Sahnede Aniden Kanguru Gibi Zıplamaya Başlayan Kalben'in Kendinden Geçişine Gelen Benzetmeleri Görmeniz Lazım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.03.2024 - 00:11

Marjinalliğiyle meşhur Kalben, son sahnesinde aniden kendinden geçip kanguru misali zıpladığı anlarla gündem oldu! Kalben'in dans videosunun altına koşan sosyal medya kullanıcıları yaptıkları benzetmelerle büyük güldürdü!

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2016 yılında "Her yerde saç var, kimin bu saçlar?" diyerek hayatımıza giriş yapan Kalben'i mutlaka duymuşsunuzdur.

2016 yılında "Her yerde saç var, kimin bu saçlar?" diyerek hayatımıza giriş yapan Kalben'i mutlaka duymuşsunuzdur.

Her biri birbirinden anlamlı ve derin şarkılarının yanında aktivist duruşu ve zaman içerisinde iyice belirginleşen marjinal tarzıyla da dikkat çeken Kalben, istediği anda istediği şeyi hiç kimseyi umursamadan yapan güçlü kadınlarımızdan!

Her biri birbirinden anlamlı ve derin şarkılarının yanında aktivist duruşu ve zaman içerisinde iyice belirginleşen marjinal tarzıyla da dikkat çeken Kalben, istediği anda istediği şeyi hiç kimseyi umursamadan yapan güçlü kadınlarımızdan!

Fakat linç kültürünün epey baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz biliyorsunuz ve tüm diğer ünlü isimler gibi Kalben de kombinleri, dansları ve çılgın hareketleriyle dillere düşüyor.

Fakat linç kültürünün epey baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz biliyorsunuz ve tüm diğer ünlü isimler gibi Kalben de kombinleri, dansları ve çılgın hareketleriyle dillere düşüyor.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz senelerde konserinde müziğin ritmine kaptırıp yarınlar yokmuşçasına dans eden Kalben, ses getiren bir lince maruz kalmıştı.

Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz senelerde konserinde müziğin ritmine kaptırıp yarınlar yokmuşçasına dans eden Kalben, ses getiren bir lince maruz kalmıştı.

Ardından Kalben, tüm samimiyeti ve doğallığıyla, 'Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum. Çok mutluyum çünkü dans ettiğim için, eğlendiğim için, bu memleketin kadınlardan beklediği şeyleri değil kendi hayatımda yapmak istediğim şeyleri yaptığım için linç ediyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde benzer bir senaryo yaşandı. Son konserinde yine kendinden geçen ve içinden geldiği gibi dans eden Kalben, yeniden dillere düştü!

Geçtiğimiz saatlerde benzer bir senaryo yaşandı. Son konserinde yine kendinden geçen ve içinden geldiği gibi dans eden Kalben, yeniden dillere düştü!
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Elbette lince başvuranlar oldu fakat bu sefer çoğunluk Kalben'le eğlenip dansına birbirinden komik benzetmeler yaptı! Gelin, önce o anları beraber izleyelim!

Sonra da kimler neler demiş beraber bakalım! 👇

Sonra da kimler neler demiş beraber bakalım! 👇
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Var mı artıran?😂 Hadi yorumlarda buluşalım!

Var mı artıran?😂 Hadi yorumlarda buluşalım!
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