Sahnede Aniden Kanguru Gibi Zıplamaya Başlayan Kalben'in Kendinden Geçişine Gelen Benzetmeleri Görmeniz Lazım!

Ardından Kalben, tüm samimiyeti ve doğallığıyla, 'Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum. Çok mutluyum çünkü dans ettiğim için, eğlendiğim için, bu memleketin kadınlardan beklediği şeyleri değil kendi hayatımda yapmak istediğim şeyleri yaptığım için linç ediyorum' açıklamasında bulunmuştu.