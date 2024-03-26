Sahnede Aniden Kanguru Gibi Zıplamaya Başlayan Kalben'in Kendinden Geçişine Gelen Benzetmeleri Görmeniz Lazım!
Sahnede Aniden Kanguru Gibi Zıplamaya Başlayan Kalben'in Kendinden Geçişine Gelen Benzetmeleri Görmeniz Lazım!
Marjinalliğiyle meşhur Kalben, son sahnesinde aniden kendinden geçip kanguru misali zıpladığı anlarla gündem oldu! Kalben'in dans videosunun altına koşan sosyal medya kullanıcıları yaptıkları benzetmelerle büyük güldürdü!
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2016 yılında "Her yerde saç var, kimin bu saçlar?" diyerek hayatımıza giriş yapan Kalben'i mutlaka duymuşsunuzdur.
Her biri birbirinden anlamlı ve derin şarkılarının yanında aktivist duruşu ve zaman içerisinde iyice belirginleşen marjinal tarzıyla da dikkat çeken Kalben, istediği anda istediği şeyi hiç kimseyi umursamadan yapan güçlü kadınlarımızdan!
Fakat linç kültürünün epey baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz biliyorsunuz ve tüm diğer ünlü isimler gibi Kalben de kombinleri, dansları ve çılgın hareketleriyle dillere düşüyor.
Belki hatırlarsınız, geçtiğimiz senelerde konserinde müziğin ritmine kaptırıp yarınlar yokmuşçasına dans eden Kalben, ses getiren bir lince maruz kalmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde benzer bir senaryo yaşandı. Son konserinde yine kendinden geçen ve içinden geldiği gibi dans eden Kalben, yeniden dillere düştü!
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Elbette lince başvuranlar oldu fakat bu sefer çoğunluk Kalben'le eğlenip dansına birbirinden komik benzetmeler yaptı! Gelin, önce o anları beraber izleyelim!
Sonra da kimler neler demiş beraber bakalım! 👇
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Var mı artıran?😂 Hadi yorumlarda buluşalım!
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