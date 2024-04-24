İkonik İkiliden Korkutan Haber: Safiye Soyman'ın Biricik Aşkı Faik Öztürk Beynine Pıhtı Attığını Açıkladı
İkonik İkiliden Korkutan Haber: Safiye Soyman'ın Biricik Aşkı Faik Öztürk Beynine Pıhtı Attığını Açıkladı
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre ikonik ikili Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten endişelendiren bir açıklama geldi. Faik Öztürk'ün beynine pıhtı attığı ortaya çıktı!
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Yıllardır hayatımızda olan, Türkiye'nin belki de en ikonik çifti Safiye ve Faik'i tanımayanınız yoktur.
Komik olmak için herhangi bir ekstra çaba harcamayan çift, kendi hallerinde herkesi kahkahaya boğmayı başarıyor. Zaman zaman kaoslu dedikodularla çevrelesenler de Safiye Soyman ve Faik Öztürk, 1999 yılından beri birbirlerini körü körüne bağlı bir aşk yaşıyor!
İlginç pozları ve komik halleriyle sık sık dikkat çeken aşıkların bu sefer gündemde olmasının sebebi ise hayranlarını endişelendirecek cinsten.
Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, geçtiğimiz saatlerde ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.
2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'a beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı.
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