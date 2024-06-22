Aşk mı PR mı? Baş Başa Yemek Yerken Görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çifti Yine Topa Tutuldu!
Aşk mı PR mı? Baş Başa Yemek Yerken Görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Çifti Yine Topa Tutuldu!
Bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yine samimiyetsiz bulundu. İkilinin görüntüleri resmen topa tutuldu!
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Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıktığı günden ikilinin ismi aşk iddialarına karışmış ve magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişlerdi.
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Ünlü çiftimiz çok sık yan yana görüntülenmeseler de birbirlerinin sosyal medya paylaşımlarına sık sık kalpli güllü yorumlar yaparak ilişkilerinde bir problem olmadığını gösteriyorlardı aslında.
Birlikte oldukları ilk günden itibaren bu ilişkinin bir PR ilişkisi olduğunu savunan büyük bir kitle olduğunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Hatta ünlü sanatçının geçtiğimiz günlerde yaptığı "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisine PR diyorlar ama ben Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin PR olduğunu çok önemli kaynaklardan duyuyorum" açıklamaları da bu düşünceye tuz biber olmuştu.
Tüm eleştirilere kulaklarını kapatarak aşk yaşamaya tam gaz devam eden ünlü çift, geçtiğimiz saatlerde bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi! Karşılıklı sohbet ettikleri görülen çiftin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken Sarıkaya ve Demir çifti yine samimiyetsiz bulundu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻
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