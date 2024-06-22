Uzun Süredir Ortalarda Görünmüyordu: Settar Tanrıöğen'in TikTok Videosunun İzinsiz Çekildiği Ortaya Çıktı!
Uzun Süredir Ortalarda Görünmüyordu: Settar Tanrıöğen'in TikTok Videosunun İzinsiz Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu sebebiye Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan diziye dahil olmuştu hatırlarsanız. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncunun dün bir TikTok videosunda ortaya çıkması ise herkesi şaşırtmıştı. Tanrıöğen'in videosunun izinsiz çekildiği ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz kış beyin kanaması geçirerek ameliyat olmuş ve diziden ayrılmıştı.
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Sağlığına kavuşup hastaneden ayrıldıktan sonra tedavisine evde devam eden ve uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde bir TikTok canlı yayınında görüntülenmişti hatırlarsanız.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre tedavisine evde devam eden Tanrıöğen'in geçtiğimiz gün ortaya çıkan TikTok videosunun habersiz çekildiği ortaya çıktı. Tanrıöğen'in zaman zaman evine giden ve ilaçlarını veren nöbetçi hemşirenin TikTok canlı yayını açtığı ve ünlü oyuncuyu habersiz olarak görüntülediği öğrenildi.
Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre herhangi bir sosyal medya hesabı olmayan ünlü oyuncunun ailesi, hemşirenin tavrından rahatsız olarak gerekli yaptırımları uygulayacağı öğrenildi.
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