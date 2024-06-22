Uzun Süredir Ortalarda Görünmüyordu: Settar Tanrıöğen'in TikTok Videosunun İzinsiz Çekildiği Ortaya Çıktı!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu sebebiye Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan diziye dahil olmuştu hatırlarsanız. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncunun dün bir TikTok videosunda ortaya çıkması ise herkesi şaşırtmıştı. Tanrıöğen'in videosunun izinsiz çekildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş