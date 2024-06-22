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Radikal Bir Kararla İmaj Değişikliğe Giden Melek Mosso'nun Yeni Tarzını Sizlerle Birlikte Oyluyoruz!

Radikal Bir Kararla İmaj Değişikliğe Giden Melek Mosso'nun Yeni Tarzını Sizlerle Birlikte Oyluyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 18:56

Radikal bir kararla kızıl olan Melek Mosso'nun yeni tarzını sizlerle birlikte oyluyoruz!

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Oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023 senesinin Ekim ayında dünyaevine giren Melek Mosso, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç'la 2023 senesinin Ekim ayında dünyaevine giren Melek Mosso, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Hem tarzı hem de kıyafetleriyle çok konuşulan Mosso, zaman zaman sahne tarzı üzerinden eleştirilse de her konserinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Hem tarzı hem de kıyafetleriyle çok konuşulan Mosso, zaman zaman sahne tarzı üzerinden eleştirilse de her konserinde dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımında kızıl saç filtresi deneyen ve çok beğenilen Melek Mosso, bu kez de imaj değişikliği ile gündeme geldi!

Geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımında kızıl saç filtresi deneyen ve çok beğenilen Melek Mosso, bu kez de imaj değişikliği ile gündeme geldi!

Radikal bir karar ile saçlarını kızıla boyatan ünlü şarkıcının yeni saç stilini beğenen kadar eleştiren de oldu tabii.

Radikal bir karar ile saçlarını kızıla boyatan ünlü şarkıcının yeni saç stilini beğenen kadar eleştiren de oldu tabii.

Biz de son kararı size bıraktık! Melek Mosso'nun yeni saç stilini beğendiniz mi? Hadi, ankete!

Biz de son kararı size bıraktık! Melek Mosso'nun yeni saç stilini beğendiniz mi? Hadi, ankete!

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