2 Yıldır Tanışıyorlarmış: Birlikte İlk Kez Görüntülenen Onur Atilla ve Nez İlişkilerinin Detaylarını Anlattı!

Yaklaşık 20 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkan Güldür Güldür oyuncusu Onur Atilla, sevgilisi Nez ile ilk kez birlikte görüntülendi! Ünlü çift ihanet iddialarına ise ayrı ayrı yanıt verdi.