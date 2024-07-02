2 Yıldır Tanışıyorlarmış: Birlikte İlk Kez Görüntülenen Onur Atilla ve Nez İlişkilerinin Detaylarını Anlattı!
2 Yıldır Tanışıyorlarmış: Birlikte İlk Kez Görüntülenen Onur Atilla ve Nez İlişkilerinin Detaylarını Anlattı!
Yaklaşık 20 gün önce eşinden boşanan ve Nez ile yeni bir ilişkiye başladığı ortaya çıkan Güldür Güldür oyuncusu Onur Atilla, sevgilisi Nez ile ilk kez birlikte görüntülendi! Ünlü çift ihanet iddialarına ise ayrı ayrı yanıt verdi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta 10 yıldır Sinem Ayyıldız'la evli olan Onur Atilla, eşiyle boşanma kararı aldığını ve 10 Haziran'da tüm boşanma işlemlerinin tamamlandığını duyurmuştu.
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Boşanma açıklamasının ardından ünlü oyuncunun Nez ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmış ve tabii ki aşk iddiaları sosyal medyada kol gezmişti.
İlişki hakkında ilk açıklamayı Nez yapmış ve iddiaları doğrulamış daha sonra bir açıklama da ünlü oyuncu Onur Atilla'dan gelmişti.
İddiaların ortaya atıldığı günden beri gündemden hiç düşmeyen Nez ve Onur Atilla çifti dün akşam saatlerinde ilk kez Gazetemagazin kameralarına takıldı. Muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiçeği burnunda çift, ihanet iddialarına cevapları ise ayrı ayrı verdi.
İhanet iddialarına dair ilk açıklama "İhanet olsa bu kadar rahat yaşar mıyım?" diyen Nez'den geldi!
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İşte Nez'in açıklaması 👇🏻
Rüştü Onur Atilla ise sevgilisi Nez'le 2 yıldır takipleştiklerini ve Mayıs ayında takipleşmeye başladıklarını anlattı sonra da boşanma detaylarını aktararak ihanet iddialarını net bir dil ile yalanladı!
İşte Onur Atilla'nın açıklamaları 👇🏻
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