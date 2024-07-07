Oğuzhan Koç'tan Hollanda Mağlubiyeti Sonrasında "Türk Milli Takımının Hocası da Türk Olmalıdır" Çıkışı Geldi!
Oğuzhan Koç'tan Hollanda Mağlubiyeti Sonrasında "Türk Milli Takımının Hocası da Türk Olmalıdır" Çıkışı Geldi!
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveni dün gerçekleşen Hollanda maçı sonrasında sona erdi. Oğuzhan Koç'tan da milli takım kaptanlarına sert çıkış geldi!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 2-1'lik skorla sahadan ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldı.
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"Helal olsun bizim çocuklara" diyen birçok ünlü isimden maç sonrasında milli takıma destek geldi! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç da bu isimlerden biri oldu!
İşte Oğuzhan Koç'un milli takıma destek paylaşımı 👇🏻
Ancak ünlü şarkıcı yalnızca milli takımı desteklemekle kalmadı ve "madem ağzımı açtım" diyerek bir de milli takım kaptanları hakkındaki düşüncelerini açıkladı.
"Türk milli takımının hocası da Türk olmalıdır" diyen Oğuzhan Koç, Hamit Altıntop ve Montella'nın Türk futbolunun tepesinde olmaması gerektiğini söyleyerek sert çıkıştı!
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İşte Oğuzhan Koç'un paylaşımı 👇🏻
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