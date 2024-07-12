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Ekonomi Onu da Vurdu: Bilet Fiyatları Sorulan Kenan Doğulu "Türk Lirası Değer Kaybediyor" Diyerek İçini Döktü!

Ekonomi Onu da Vurdu: Bilet Fiyatları Sorulan Kenan Doğulu "Türk Lirası Değer Kaybediyor" Diyerek İçini Döktü!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 22:30

Son dönemlerde ünlülerin Bodrum'daki konserleri iptal etmesinin ardından Kenan Doğulu'ya bilet fiyatları sorulunca ünlü şarkıcıdan dikkat çeken ekonomi yorumu geldi!

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Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Şarkıları ile yıllardır müzik listelerinin altını üstüne getiren Kenan Doğulu, kariyerinin yanı sıra evliliği, paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise verdiği bir röportajda yaptığı ekonomi yorumu ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcıya son dönemlerde bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı iptal edilen Bodrum konserleri hatırlatılınca içini döktü!

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde ise verdiği bir röportajda yaptığı ekonomi yorumu ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcıya son dönemlerde bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı iptal edilen Bodrum konserleri hatırlatılınca içini döktü!

"Türk Lirası çok fena değer kaybeder durumda" diyen Doğulu, orta seviyenin kalmadığını ve yalnızca çok fakirler ile çok zenginlerin var olduğunu da söyledi.

"Türk Lirası çok fena değer kaybeder durumda" diyen Doğulu, orta seviyenin kalmadığını ve yalnızca çok fakirler ile çok zenginlerin var olduğunu da söyledi.

Durumu içler acısı olarak açıklayan Doğulu, "umarım en kısa zamanda bir mucize olur da toparlarız" temennisinde de bulundu.

Durumu içler acısı olarak açıklayan Doğulu, "umarım en kısa zamanda bir mucize olur da toparlarız" temennisinde de bulundu.

İşte o anlar 👇🏻

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Ünlü şarkıcının ekonomi yorumuna sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻

Ünlü şarkıcının ekonomi yorumuna sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım👇🏻

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