Parelel Evrende Ünlü Türk Erkekler Pazarda Sokak Satıcısı Olsa Ne Satarlardı?
Parelel Evrende Ünlü Türk Erkekler Pazarda Sokak Satıcısı Olsa Ne Satarlardı?
Her biri var olduğu meslekler ile akıllara kazınan ünlü Türk erkekler pazarda sokak satıcısı olsa ne satarlardı hiç düşündünüz mü? @yapayzekacann bizim yerimize düşündü, düşünmekle de kalmadı yapay zeka ile resmetti! Gelin, birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki yapay zekanın ulaştığı nokta her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Hatta bazen hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz.
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Son olarak @yapayzekacann isimli sosyal medya kullanıcısının hazırladığı paylaşıma bakalım ve ünlü Türk erkekleri paralel evrende pazarda sokak satıcı olsaydı ne satardı? sorusunun cevabını hep birlikte öğrenelim!
Kasap İbrahim Tatlıses 👇🏻
Hıyarcı Cem 👇🏻
Mısırcı Hasan Can Kaya 👇🏻
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Midyeci Şahan Gökbakar 👇🏻
Tatlıcı Ata Demirer 👇🏻
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