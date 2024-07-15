Parelel Evrende Ünlü Türk Erkekler Pazarda Sokak Satıcısı Olsa Ne Satarlardı?

Her biri var olduğu meslekler ile akıllara kazınan ünlü Türk erkekler pazarda sokak satıcısı olsa ne satarlardı hiç düşündünüz mü? @yapayzekacann bizim yerimize düşündü, düşünmekle de kalmadı yapay zeka ile resmetti! Gelin, birlikte bakalım!