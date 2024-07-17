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Megayatta Tatil Yapıyor: Tuba Ünsal'ın Yeni Aşkı Hintli Milyarder Shirish Saraf Çıktı!

Megayatta Tatil Yapıyor: Tuba Ünsal'ın Yeni Aşkı Hintli Milyarder Shirish Saraf Çıktı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 10:41

Hürriyet Kelebek'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuba Ünsal'ın yeni aşkı Hintli milyarder çıktı!

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Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, oyunculuk kariyeri ile de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı aktrislerden bir tanesi.

Türkiye'nin beğenilen isimlerinden ve eski modellerinden biri olan Tuba Ünsal, oyunculuk kariyeri ile de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı aktrislerden bir tanesi.

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda yer alan ünlü isim, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Ünlü isim bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuba Ünsal'ın Hindistan’ın en zengin adamlarından biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü isim bu kez de yeni aşkıyla gündeme geldi! Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tuba Ünsal'ın Hindistan’ın en zengin adamlarından biri olan Shirish Saraf’la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Üstündağ'ın haberine göre Bodrum'da tanışan ikilinin fotoğrafları ilk olarak Tuba Ünsal’ın yazar arkadaşı Barbaros Altuğ’un paylaştığı bir story’de görüldü. Aynı zamanda ünlü çift, şimdilerde Saraf’ın lüks yatı Kalizma’da tatil yapıyor!

Üstündağ'ın haberine göre Bodrum'da tanışan ikilinin fotoğrafları ilk olarak Tuba Ünsal’ın yazar arkadaşı Barbaros Altuğ’un paylaştığı bir story’de görüldü. Aynı zamanda ünlü çift, şimdilerde Saraf’ın lüks yatı Kalizma’da tatil yapıyor!

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