Sabaha Kadar Eğlendiler: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz'ın Buluşması "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti!
Sabaha Kadar Eğlendiler: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz'ın Buluşması "Yeni Bir Aşk mı Doğuyor?" Dedirtti!
Ünlü influencer Şeyma Subaşı ve EURO 2024'teki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Bodrum buluşması 'yeni bir aşk mı doğuyor?' dedirtti.
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Influencerların gözde isimlerinden Şeyma Subaşı'yı hepimiz Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sayesinde tanıdık biliyorsunuz ki. Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı yarışmaya katılan Subaşı'nn o dönem Ilıcalı'yla yaşadığı ilişki gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı hatırlarsanız.
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Ilıcalı ile evliliği çok uzun sürmeyen Subaşı, daha sonra evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den de tek celsede boşanmıştı.
Boşanmalarının ardından adı birçok kişi ile aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı son dönemlerde tüm vaktini kendine, kızına ve sosyal medyaya ayırıyor diye biliyorduk.
Ta ki geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bomba iddiaya kadar! Geçtiğimiz saatlerde Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre yakın arkadaşları ile bir otelde konaklayan ünlü futbolcu Yılmaz'ın Şeyma Subaşı ile karşılaştığı ve derin bir sohbete daldığı iddia edildi.
Saatler ilerledikçe samimiyeti ilerleten ünlü ikilinin gece sonunda bir mekana giderek sabaha kadar eğlendikleri iddiası "yeni bir aşk mı doğuyor?" diye düşündürmeden edemedi!
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Sizce ünlü ikili yeni bir aşka yelken açıyor olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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