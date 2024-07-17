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Ticarete Atılan Ünlü Sunucu İlker Ayrık Yeni İşini Açıkladı!

Ticarete Atılan Ünlü Sunucu İlker Ayrık Yeni İşini Açıkladı!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 11:37

Sempatik tavırları ile izleyicinin beğenisini kazanan ünlü sunucu İlker Ayrık, yeni işini açıkladı!

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan İlker Ayrık, yer aldığı birçok projede gösterdiği sempatik ve samimi tavırlarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü isimlerden bir tanesi.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan İlker Ayrık, yer aldığı birçok projede gösterdiği sempatik ve samimi tavırlarıyla geniş hayran kitlesine ulaşan ünlü isimlerden bir tanesi.

Ünlü sunucu kariyerinin yanı sıra açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ünlü sunucu kariyerinin yanı sıra açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile de magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark'ta görüntülenen İlker Ayrık, bu kez de yeni kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi!

Geçtiğimiz günlerde İstinyePark'ta görüntülenen İlker Ayrık, bu kez de yeni kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi!

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ayrık, ticarete atıldığını ve İstinyePark'ın yeni oluşumunda açılan mağaza ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıkladı.

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Ayrık, ticarete atıldığını ve İstinyePark'ın yeni oluşumunda açılan mağaza ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıkladı.

“Arkadaşlar mesleğim dışında artık gıda sektörüne de el attım." diyen İlker Ayrık, yeni mekanının yakın zamanda sevenleriyle buluşacağını da açıkladı.

“Arkadaşlar mesleğim dışında artık gıda sektörüne de el attım." diyen İlker Ayrık, yeni mekanının yakın zamanda sevenleriyle buluşacağını da açıkladı.

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