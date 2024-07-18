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TikTok Fenomeni Canbequit'ten Simge'ye Icardi Bedduası: "Allah Belanı Versin"

TikTok Fenomeni Canbequit'ten Simge'ye Icardi Bedduası: "Allah Belanı Versin"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 11:55

TikTok fenomeni Canbequit, Simge Sağın'ın “Şimdi değilse ne zaman” sözlerini hatırlatarak ünlü şarkıcıya beddua etti!

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ABD'de yaşayan ve sosyal medyada '@canbequit' ismi ile tanınan Türk fenomen Nurcan Tolun, paylaşımları ile sık sık tepki çeken isimlerden bir tanesi.

ABD'de yaşayan ve sosyal medyada '@canbequit' ismi ile tanınan Türk fenomen Nurcan Tolun, paylaşımları ile sık sık tepki çeken isimlerden bir tanesi.

Ünlü fenomen bu kez de şarkıcı Simge Sağın hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Hem Twitter (X) hem TikTok hesabından paylaşım yapan fenomen, Simge'ye beddua etti!

Ünlü fenomen bu kez de şarkıcı Simge Sağın hakkında söyledikleriyle gündeme geldi. Hem Twitter (X) hem TikTok hesabından paylaşım yapan fenomen, Simge'ye beddua etti!

"Icardi ile Wanda Nara olayını duydum, üzüldüm" diyen fenomen, "Bu durumu fırsata çevirip faydalanmak isteyen Simge, sen nasıl bir şarkıcısın" cümleleriyle çıkıştı!

"Icardi ile Wanda Nara olayını duydum, üzüldüm" diyen fenomen, "Bu durumu fırsata çevirip faydalanmak isteyen Simge, sen nasıl bir şarkıcısın" cümleleriyle çıkıştı!

İşte o anlar 👇🏻

Ünlü fenomen, benzer cümleler ile Twitter hesabından da bir paylaşım yaparak Simge'ye hakaretler etmeye devam etti!

Ünlü fenomen, benzer cümleler ile Twitter hesabından da bir paylaşım yaparak Simge'ye hakaretler etmeye devam etti!
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Can Tolun, X paylaşımına da "45 yaşında kadınsın bu yaştan sonra çocuğun bile olmaz boşanma aşamasındaki çocuklu adama şimdi değilse ne zaman diyorsun senin gibi şarkıcı olmaz olsun Allah belanı versin Simge" notunu düştü.

Can Tolun, X paylaşımına da "45 yaşında kadınsın bu yaştan sonra çocuğun bile olmaz boşanma aşamasındaki çocuklu adama şimdi değilse ne zaman diyorsun senin gibi şarkıcı olmaz olsun Allah belanı versin Simge" notunu düştü.
twitter.com

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