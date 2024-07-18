Köpekleriyle Pozlarını Derleyen Hande Erçel'den "Yasayı Geri Çek" Paylaşımı Geldi!
Köpekleriyle Pozlarını Derleyen Hande Erçel'den "Yasayı Geri Çek" Paylaşımı Geldi!
Her adımıyla olay olmayı başaran ünlü oyuncu Hande Erçel'den sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki geldi!
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Hande Erçel, hayatımıza girdiğinden beri gerek oyunculuğu gerek açıklamaları gerek de paylaşımları ile çok eleştirilse de son dönemlerde en çok Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor biliyorsunuz ki.
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Yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel artık eleştirilmiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü ünlü oyuncunun bu sefer de ilişkisi ile ilgili her detay yerin dibine sokuluyor.
Ünlü oyuncunun ağzından çıkan her kelime, attığı her adım hatta yaptığı her paylaşım mercek altına alınmış desek yeri!
Ancak Hande Erçel bu sefer aldığı eleştiriler ile değil, son dönemlerde sık sık konuşulan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine verdiği tepki ile gündeme geldi!
Instagram hesabından köpekleri ile pozlarını paylaşan Hande Erçel, paylaşımına "Onların sevgisinin büyüklüğüne bir gün erişebilir miyiz bilmiyorum ama umuyorum ki en azından beraber yaşadığımız bu dünyada onların varlığını hep birlikte kabul ederiz.. " notunu düştü.
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Hayvan sevgisiyle bilinen ünlü oyuncu #yasayıgeriçek diyerek sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine tepki gösterdi.
Erçel'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından da birçok yorum geldi 👇🏻
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