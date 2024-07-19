16 Yaşında Kaçarak Evlenmişti: Yıldız Tilbe'nin Kızı Sezen ile Benzerliği Görenleri Şoke Etti!
16 Yaşında Kaçarak Evlenmişti: Yıldız Tilbe'nin Kızı Sezen ile Benzerliği Görenleri Şoke Etti!
Yıldız Tilbe'nin 16 yaşında kaçarak evlendiği Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can ile olan benzerliği görenleri şoke etti!
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Şarkıları ile müzik listelerini alt üst eden usta sanatçı Yıldız Tilbe'yi mutlaka tanıyorsunuzdur. Samimi tavırları, neşeli paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tilbe'nin bir kızı olduğunu hatta bir anneanne olduğunu biliyor muydunuz?
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Yıldız Tilbe, 16 yaşındayken aşık olduğu Güngör Karahan ile tanıştıktan yalnızca 15 gün sonra kaçarak evlenmiş, eşi Karahan askerdeyken de kızı Sezen Burçin'i dünyaya getirmişti.
Yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun ismini kızına veren Tilbe, eşi Güngör Karahan ile Sezen 5 yaşındayken boşanmıştı.
Ünlü şarkıcı kızıyla olan ilişkisini kameralardan ve gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de nadiren torunlarıyla olan pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
Anne-kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı ve torunları 👇🏻
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