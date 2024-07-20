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Tüm Hünerlerini Sergiledi: Kuzeninin Düğününde Kafkas Dansı Yapan Elçin Sangu Çerkezliğini Gösterdi!

Tüm Hünerlerini Sergiledi: Kuzeninin Düğününde Kafkas Dansı Yapan Elçin Sangu Çerkezliğini Gösterdi!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
20.07.2024 - 18:31

Kuzeninin düğününde sergilediği Kafkas dansı performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Elçin Sangu, tüm hünerlerini gösterdi!

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Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kiralık Aşk gibi yapımlarla öne çıkan Elçin Sangu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kiralık Aşk gibi yapımlarla öne çıkan Elçin Sangu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Kızıl saçları ve güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Ben Çerkezim" açıklamalarıyla da gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kızıl saçları ve güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda "Ben Çerkezim" açıklamalarıyla da gündeme gelmişti hatırlarsanız.

Kuzeninin düğününe katılan Elçin Sangu, bu kez de sergilediği Kafkas dansı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Kuzeninin düğününe katılan Elçin Sangu, bu kez de sergilediği Kafkas dansı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

İşte o anlar 👇🏻

Gelin bir de ünlü oyuncunun dansına kim ne demiş ona bakalım👇🏻

Gelin bir de ünlü oyuncunun dansına kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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