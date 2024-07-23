Temizlik Adam Kadir Ezildi'nin Narkoz Etkisinde Nişanlısına Yaptığı 'Özledim' Çağrısı Samimiyetsiz Bulundu!

Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan ve istemeden tutun da söze kadar her organizasyonu olay olan Kadir Ezildi, nişan ertesi operasyon geçirdi. Ünlü ismin narkoz etkisinde nişanlısına yaptığı 'özledim' çağrısı ise kimseye geçmedi.