Temizlik Adam Kadir Ezildi'nin Narkoz Etkisinde Nişanlısına Yaptığı 'Özledim' Çağrısı Samimiyetsiz Bulundu!
Temizlik Adam Kadir Ezildi'nin Narkoz Etkisinde Nişanlısına Yaptığı 'Özledim' Çağrısı Samimiyetsiz Bulundu!
Geçtiğimiz hafta Gamze Türkmen ile nişanlanan ve istemeden tutun da söze kadar her organizasyonu olay olan Kadir Ezildi, nişan ertesi operasyon geçirdi. Ünlü ismin narkoz etkisinde nişanlısına yaptığı 'özledim' çağrısı ise kimseye geçmedi.
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Temizlik programları ile tanınan ve hem titizliği hem sempatik tavırları ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, nişan hazırlıkları yaptığı sevgilisini sır gibi saklıyordu hatırlarsanız.
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Kadir Ezildi'nin sevgilisi Gamze Türkmen'in yüzünü ilk kez gördüğümüz evlilik teklifi videosu ile başlayan furya söz ve nişan organizasyonları ile devam etmiş...
Türkmen'in gelinliğinden bohçasına gülümsememesinden sosyal medya paylaşımlarına kadar çiftin attığı her adım eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Nişan ertesi bel fıtığı nedeni ile bir operasyon geçiren Kadir Ezildi, bu kez de narkoz etkisi ile konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü fenomenin narkoz etkisindeyken nişanlısına yaptığı 'özledim' çağrısı ise yine samimiyetsiz bulundu!
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