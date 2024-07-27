Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmayan Ebru Şahin İddiaları İlk Kez Yanıtladı!
Hercai'deki Partneri Akın Akınözü'nün Annesinin Cenazesine Katılmayan Ebru Şahin İddiaları İlk Kez Yanıtladı!
Annesini kanserden kaybeden Akın Akınöz'ün cenazesine Hercai'deki partneri Ebru Şahin'in katılmaması ve herhangi bir paylaşımda bulunmaması topa tutulmuştu. Ebru Şahin'den iddialara ilk yanıt geldi.
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Hercai dizisindeki Miran karakteri ile gönüllerde taht kuran Akın Akınözü, 21 Temmuz'da bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü'nü kaybetmişti hatırlarsanız.
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Annesini son yolculuğuna uğurlayan oyuncunun, tabut başında gözyaşlarına boğulduğu anlar herkesi derinden üzerken gözler cenaze törenine katılan diğer ünlülere çevrilmişti.
Akın Akınözü'nü hiç tanımayan ve annesini benzer şekilde kaybeden Hande Erçel'in bile katıldığı cenaze töreninde Akın Akınözü'nün dizideki partneri Ebru Şahin'in olmaması ise herkesin dikkatini çekmişti.
Akın Akınözü ile arasının iyi olmadığı bilinen Ebru Şahin, cenazeye katılmadığı ve baş sağlığı dilemediği iddialarını ilk kez geçtiğimiz saatlerde yanıtladı.
"Haberi aldığımda şehir dışındaydım ve direkt baş sağlığı diledim" diyen Ebru Şahin, sosyal medyada paylaşım yapmayı saçma bulduğunu da dile getirdi.
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İşte Ebru Şahin'in açıklaması 👇🏻
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