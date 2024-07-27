Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Şeyma Subaşı?
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Yasemin Şefkatli?
Pelin Akil?
Sinem Kobal?
Demet Özdemir?
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Hadise?
Afra Saraçoğlu?
Hazar Ergüçlü?
Nazlı Sabancı?
Meryem Uzerli?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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Biz hazırız da siz değilsiniz sanırım 😀 İçerik yok!!